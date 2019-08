In der heutigen Jugendfeuerwehr geht es um altersgerechte feuerwehrtechnische Ausbildung. So wird zum Beispiel bei der Brandbekämpfung mit speziellen extraleichten Atemschutzgeräten geübt. Darüber hinaus gibt es Jugendfreizeiten. Foto: Feuerwehr

Espelkamp (WB). Die älteste Jugendfeuerwehr im Altkreis Lübbecker feiert am kommenden Wochenende ihr 50-jähriges Jubiläum.

Die Gäste erwartet ein offizieller Festakt von 17 bis 18 Uhr in der Feuerwache, bei dem einiges aus der Historie der Jugendfeuerwehr erzählt wird.

Offizielles Gründungsdatum ist der 17. Februar 1969. Aber erst im September waren ausreichend Mitglieder gewonnen worden, um mit einem regelmäßigen Dienstbetrieb beginnen zu können.

Zufall

Eigentlich ist die Gründung der Jugendfeuerwehr einem Zufall zu verdanken. Es wurden »versehentlich« zwei Junge Männer in die aktive Wehr aufgenommen, die noch nicht das erforderliche Mindestalter hatten. Auf Initiative des damaligen Geschäftsführers der Wehr, Brandmeister Reinhard Voßmeier, wurde die Idee geboren, eine Jugendfeuerwehr zu gründen – die erste im damaligen Kreis Lübbecke.

Personalstärke

Innerhalb weniger Monate traten genügend Jugendliche der Jugendfeuerwehr bei, um einen regelmäßigen Dienstbetrieb zu beginnen. Die Personalstärke nahm weiter stetig zu.

Insgesamt 25 Mitglieder zählten zu den »Männern der ersten Stunde in der Jugendfeuerwehr«. Von ihnen sind heute sogar noch drei im aktiven Dienst: Bernd Hundt, Volker Dau und Detlef Krzycki. Drei weitere sind ebenfalls noch als Angehörige der Ehrenabteilung Mitglied der Espelkamper Wehr: Georg Geller, Hans-Jürgen Kelch und Hartmut Bräger.

Erster Jugendwart

Zum ersten Jugendfeuerwehrwart wurde seinerzeit Brandmeister Siegfried Knizewski und zu seinem Stellvertreter Heinz Summann (heute Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr) bestellt. Seit mehr als 30 Jahren leitet Hauptbrandmeister Hans-Detlef Klug die Jugendgruppe. Heute gehören fünf Mädchen und 13 Jungen der Jugendfeuerwehr Espelkamp an.

Ging es anfangs inhaltlich ausschließlich um das Thema Feuerwehr, so hat sich Jugendgruppe inzwischen zu einer modernen Truppe mit einem vielfältigen Angebot von Sport bis Zeltfreizeiten weiter entwickelt. In den Jugendfeuerwehren wird naturwissenschaftlich-technisches Wissen vermittelt und der Ausbau von Sozialkompetenz gefördert. »Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorbereitung auf den Einsatz in der Feuerwehr unter Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähigkeit der Mitglieder«, erläutert Volker Dau, Pressesprecher der Espelkamper Feuerwehr.

Eintrittsalter

Das Eintrittsalter wurde aufgrund gesetzlicher Vorgaben von ursprünglich 13 Jahren auf heute 10 Jahre gesenkt. In den ersten Jahren war zudem Mädchen der Zugang zur Jugendfeuerwehr verwehrt.

1952 wurde schon einmal eine Jugendgruppe bei der Espelkamper Wehr ins Leben gerufen. »Der damalige Wehrführer Max Schulz bewies große Weitsicht und gründete eine Feuerwehr-Jugendabteilung, obwohl es noch gar keine gesetzliche Grundlage gab«, so Dau weiter. Die Jugendabteilung ist mit der Übernahme der Mitglieder in die aktive Wehr im Jahre 1955 wieder aufgelöst worden. In alten Feuerwehrdokumenten sei dazu nachzulesen: »Es hat sich gezeigt, dass erst nach Abschluss der Berufsausbildung eine systematische Feuerwehrausbildung sinnvoll ist.« Dies kommentiert Dau mit dem kurzen Satz: »Der Schreiber irrte sich.«