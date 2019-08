Im Isy 7 konnten sie in den Ferienspielwochen richtig Gas geben und Spiel, Sport, Spaß, Spannung und Kreatives auf ganz unterschiedliche Art und Weise erleben. Ein Höhepunkt ist dabei sicherlich das Herstellen von Brombeer- und Mangoeis am Stiel gewesen.

Brombeeren und Mango

Martina Niemann erklärt: »Brombeeren sind gesund, schmecken gut und geben dem Eis eine schöne Farbe.« Die Mangos würden dem Eis eine gewisse Süße geben. Immer wieder versammelten sich neue Klein-Gruppen in der Küche. Schnell war das Rezept studiert. Joghurt- und Sahnebecher standen auf dem großen Küchentisch. Sie waren neben den Früchten die Grundlage für die Nascherei.

Des Weiteren mischten die kleinen Köche braunen Zucker und Honig dazu. Anschließend wurde die cremige Masse in Förmchen gefüllt. Wenn etwas daneben ging – kein Problem. Naschen war erlaubt. Nun aber kam das Schwierigste. Die Eisförmchen wurden in die Truhe gelegt und somit war Warten angesagt. Am nächsten Tag dann durfte das Eis vernascht werden.

Planetarium

In der ersten Ferienspielwoche ging es auch in das Planetarium in Osnabrück, in der zweiten Woche fuhren die Ferienspielkinder zum Dinosaurier-Park Münchehagen. Des Weiteren stand ein Besuch im Atoll auf dem Programm. An jedem Tag gab es Großgruppenspiele. Daneben aber war viel Zeit, im Haus oder auf dem Außengelände selbst kreativ zu werden, egal ob beim Tischkicker, beim Stelzenlaufen oder beim Pedalofahren.

Die Kinder stellten leckere Waffeln und Seife selbst her. Gegessen wurde immer gemeinsam. Es sind nicht wenige Kinder gewesen, die gleich beide Ferienwochen mitmachten. Einige Jungen und Mädchen nutzten auch die Frühbetreuung ab 7.45 Uhr und die Spätbetreuung bis 16.45 Uhr.

Parallel-Angebot

Ein paralleles Angebot führte viele Kinder dann auch noch an die Nordsee. Die Kinder- und Jugendförderungen aus Espelkamp und Hille sowie das Nachbarschaftszentrum im Erlengrund haben wieder eine sechstägige Kinderfreizeit nach Cuxhaven organisiert. Im Schullandheim Bad Oeynhausen-Werste erwartete die Kinder eine große Küche, Vierbettzimmer und ein toller Aufenthaltsraum.

Auf dem Programm standen Baden in der Nordsee und Spielen am Sandstrand, Schwimmen im Erlebnis-Wellenbad, eine Wattwanderung, eine Hafenrundfahrt, Bummeln und Stöbern in Cuxhaven-Duhnen sowie spannende Spiele und vieles mehr.