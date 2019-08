Von Felix Quebbemann

Lomberg kritisierte, dass der Verein, der seit 14 Jahren die Erhaltung des Gemeindezentrums sicherstellt, nach dem Beschluss des Presbyteriums »keine offizielle Nachricht« des Gremiums erhalten habe. Bis zum heutigen Tage habe sich seitens des Presbyteriums noch niemand gegenüber dem Verein geäußert.

Lediglich einen Auszug aus dem Protokollbuch habe Lomberg kurze Zeit später in seinem Postkasten gefunden. Der sorgte nicht für bessere Stimmung im Verein.

Frist

Wie diese Zeitung am vergangenen Mittwoch berichtete, soll das Gemeindezentrum bereits im kommenden Jahr aufgrund finanzieller Zwänge geschlossen werden. Eine Substanzerhaltungsrücklage von 15.000 Euro jährlich, Unterhaltungskosten von 10.000 und weitere Ausgaben führten Pfarrer Klaus-Dieter Obach und das Presbyterium unter anderem als Gründe an. Das Gremium gibt dem Förderverein eine Frist bis Ende Oktober, um ein Konzept zu erarbeiten, wie das Gemeindezentrum erhalten werden kann.

Den Willen zum Erhalt des Zentrums aber zweifelt der Verein an. Denn im Protokollauszug der Presbyteriumssitzung wurde unter Nr. 4 beschlossen, den Vertreter der Kirchengemeinde Alswede im Vorstand des Fördervereins abzuziehen, da das Zentrum geschlossen wird. Weiter heißt es: »Aufgrund dieses Beschlusses sind etwaige rechtsverbindliche Übereinkünfte zwischen der Kirchengemeinde Alswede und dem ›Förderverein Gemeindezentrum Gestringen e. V.‹ hinfällig.«

Keine Chance

Dieser Beschluss widerspreche der Aussage des Presbyteriums, sagt Wolfgang Petrick, Beisitzer im Verein. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern, Inge Bolsenbroek und Luise Wilde, haben sich Petrick und Lomberg getroffen, um zu betraten, was getan werden kann. Die Möglichkeiten aber sind gering.

Die Kirchengemeinde wolle mit dem Förderverein nichts mehr zu tun haben, sind sich Lomberg und Petrick sicher. Mit diesem Beschluss stehe der Verein außen vor. »Wir können noch so viel Geld heranschaffen. Wir haben keine Chance«, erklärt Lomberg die Endgültigkeit des Beschlusses.

Er habe zwar mit Obach im Vorfeld der Presbyteriums-Sitzung Gespräche geführt. Von der Schließungs-Absicht habe Lomberg aber aus der Zeitung erfahren. Er und die Mitglieder setzen nun ihre Hoffnung auf die Gemeindeversammlung, die am Donnerstagabend ab 20 Uhr im Gemeindezentrum ausgerichtet wird. Dort werden sicherlich auch genauere Zahlen eingefordert.

Zweifel

Denn die am Mittwoch genannten werden vom Verein angezweifelt. So gehe das Presbyterium von etwa 700 Gemeindemitgliedern im Pfarrbezirk Gestringen-Fabbenstedt aus. Ziehe man die Zahlen von 2005 zu Rate, so Lomberg weiter, bedeute dies, dass sich im Pfarrbezirk Gestringen-Fabben-stedt die Zahl der Mitglieder beinahe halbiert habe. In Alswede jedoch sei die Zahl nicht gesunken, sondern entgegen dem Trend gestiegen – auf 2800.

2005 sei eine Zählung vorgenommen worden, so Inge Bolsenbroek. Damals habe die Zahl der Gemeindemitglieder 4308 betragen, 1693 seien aus Gestringen-Fabbenstedt, 2615 demnach aus Alswede gekommen.

Kein Interesse

Zu den vom Presbyterium genannten Zahlen sagt Lomberg. »Die stimmen hinten und vorne nicht. Daher müssen wir alle Zahlen anzweifeln, die das Presbyterium mitgeteilt hat.« Und dies bringe ihn und den Verein dazu zu sagen: »Es besteht kein Interesse mehr am Gemeindezentrum.«

Gesprächsbereitschaft hätten nach der Sitzung weder Obach noch das Presbyterium gezeigt. Ein Gespräch mit dem Kirchenkreis sei zwar geführt worden, so Lomberg. Die Bitte an das Presbyterium, die Vereinsmitglieder zu begleiten, sei abgelehnt worden.

Der Verein benötige genaue Zahlen, um arbeiten zu können. Es werde ein Konzept vom Verein verlangt. »Wie aber sollen wir das hinbekommen, wenn man nicht weiß, was benötigt wird.« Bei ihm sei der Eindruck entstanden, dass man die Bemühungen des Vereins nicht ernst nehme. Der Förderverein selbst habe eine Rücklage von 38.000 Euro, so Lomberg, die er auch einsetzen würde. Aber die Stimmung ist nicht positiv. »Wir haben keine Möglichkeit, das Gemeindezentrum zu retten – es sei denn, der Beschluss wird rückgängig gemacht.« Der Förderverein wünscht sich, dass die Situation noch einmal mit der Gemeinde und den Vereinsmitgliedern ausgiebig erörtert und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird.

Verprellt

Den Presbyteriumsbeschluss bezeichnet Lomberg als »Schnellschuss«. Inge Bolsenbroek und Luise Wilde sind sich sicher, dass mit einem solchen Vorgehen, das Presbyterium die in der Kirchenarbeit Engagierten »total verprellt«. Dies beschleunige nur die Zahl der Kirchenaustritte.