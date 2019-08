Von Felix Quebbemann

Er erklärte im Pressegespräch, dass sich alle Grundschulen gut entwickelt hätten. Bei der Mittwaldschule nannte Vogt sogar das Wort »bombastisch«. Sowohl die Bildungseinrichtung im Herzen der Stadt wie auch die Auewaldschule »steuern auf eine stabile Dreizügigkeit« zu. Dies sei auch der Geburtenentwicklung geschuldet. Denn die Geburtenzahlen würden wieder ansteigen.

Doch Vogt gab zu bedenken, dass dies nicht für das gesamte Stadtgebiet gelte. »Die Geburtenzahlen betreffen primär die Innenstadt und weniger den Süden«, sagte Vogt.

Optimales Umfeld

Die Mittwaldschule bezeichnete er im weiteren Verlauf des Gesprächs als »Vorzeigeschule«. »Das Umfeld der Schule ist optimal – mit dem Theater, dem Albert-Pürsten-Stadion und der Stadtsporthalle. Die Ausstattung der Bildungseinrichtung ist super. Wir haben viel investiert.« Über schnelles Internet müsse man sich an der Mittwaldschule keine Gedanken machen. Die Einrichtung sei über das Netz des Rathauses mit dem Internet verbunden.

Bei der Auewaldschule lobte er, wie in kürzester Zeit die beiden verschiedenen Ausrichtungen der zusammengeführten EMA- und Erlengrundschule miteinander verbunden wurden. Vogt meint damit die Inklusion und den offenen Ganztag.

»Bei der Auewaldschule sind die Rahmenbedingungen ebenfalls optimal« – Vogt sprach damit unter anderem die Sportanlage in der Nachbarschaft und die natürlichen Landschaften der Große Aue hinter dem Gebäude an. Natürlich seien die Umbaukosten »etwas durch die Decke gegangen«, sagte Vogt. Dies sei aber vor allem auf den Brandschutz zurückzuführen gewesen, der 750.000 Euro gekostet habe und bei der Kalkulation so noch nicht abzusehen gewesen sei (wir berichteten ausführlich). Auch Vogt »hat es geärgert, dass wir kostenmäßig nicht da gelandet sind, wie geplant.« Wenn man aber sehe, wo sonst Geld ausgegeben wird, »ist mir die Investition für die Kinder schon lieber«.

Totaler Respekt

Der neue Schulleiter des Grundschulverbundes-Süd, Sven Hagemeier, und seine Arbeiten genießen bei Vogt zudem großen »Respekt«. Jeder der drei Standorte in Frotheim, Isenstedt und Benkhausen solle künftig immer eine Eingangsklasse erhalten. Dafür müssten jeweils 15 Kinder an den drei Standorten angemeldet werden. Da sei man auf einem guten Weg. Hagemeier sei es gelungen, Eltern davon zu überzeugen, im aktuellen Schuljahr ihre Kinder doch in Frotheim anzumelden, so dass dort eine Eingangsklasse gebildet werden konnte.

Problematik

Anders sehe es in Benkhausen aus. Die Schule kratze immer an der Zahl von 29 Anmeldungen und damit an der Bildung von zwei Eingangsklassen. Die Problematik jedoch ist. Aufgrund der Gesamtschülerzahl können keine vier Eingangsklassen im Südverbund gebildet werden. Das Personal sei auch nicht vorhanden. »Diese Schwierigkeit werden wir auch in Zukunft haben«, sagte Vogt.

Bei der Medienausstattung erklärte Vogt, dass derzeit die Grundschule Isenstedt auf das schnelle Internet vorbereitet werde. Dort seien in den Ferien Brandschutzmaßnahmen vorgenommen worden. »Da hat es sich angeboten, auch gleich W-Lan-Hot-Sports einzurichten.«

Emotionales Thema

Vogt findet es toll, dass in Espelkamp das Thema Schule trotz aller Schwierigkeiten angegangen werde, »auch wenn man den ein oder anderen verstimmt«. Es sei halt ein emotionales Thema. »Ich finde es gut, dass wir den Mut haben, solche Dinge anzusprechen.« Ziel sei es schließlich, die »bestmögliche Bildung für die Kinder zu garantieren«. Zudem sollen die Schulen auch Zukunft haben.