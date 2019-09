Straßen wurden bereits gesperrt, damit der Aufbau beginnen kann. Und am Ortseingang machen die Stadteingangs-Pylonen darauf aufmerksam, dass die junge Stadt im »City-Fest-Fieber« sind.

Eine Kirmes, die wohl größten Gewerbeschau der Region gekoppelt mit einer informativen Jobmesse: vom 20. bis 22. September erwartet dies und vieles mehr die Besucher der Innenstadt. Dabei haben Stadt und Stadtmarketing alle Generationen im Blick.

Der Beginn

Das Fest beginnt am Freitag, 20. September, um zehn Uhr mit dem Schinkenfrühstück im Bürgerhaus. Dazu werden wieder Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und gesellschaftlichem Leben erwartet. Für die Bewirtung sorgt das Steakhaus-Team, die musikalische Begleitung übernimmt Uwe Müller. Eintrittskarten sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse Minden-Lübbecke und der Volksbank Lübbecker Land sowie im Kulturbüro Espelkamp erhältlich.

Um zwölf Uhr beginnen dann die Gewerbeschau, die Jobmesse sowie der Kirmesmarkt auf der Breslauer Straße und dem Wilhelm-Kern-Platz. 33 Aussteller in der Gewerbeschau und 15 Aussteller auf der Jobmesse zeigen, »was in Espelkamp geht«. Die Öffnungszeiten für das Gewerbezelt sind am Freitag und Samstag von zwölf bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Stand des Stadtmarketingvereins werden Lose für den Hauptgewinn der Weihnachtsmarkt-Verlosung, einem Opel Adam, verkauft.

Die Jobmesse feierte im vergangenen Jahr Premiere und wurde toll angenommen. Ganz klar also, dass da eine Wiederholung her musste: Unternehmen aus Espelkamp präsentieren sich und ihre Berufe in aller Kürze – Arbeitssuchende stellen hingegen sich und ihre Fähigkeiten vor. Ein Konzept, das aufgegangen ist.

Die Kirmes

Die Kirmes wartet mit Fahrgeschäften wie »Scheibenwischer« und »Cool & Fresh« auf. Mit der Top-40-Band »Holy Moly« gibt es am Freitagabend ab 20 Uhr richtig Partystimmung im Bürgerhaus. Am Samstag, 21. September, wird das bunte Programm fortgesetzt, und der Kinderflohmarkt auf dem Grünanger vom Brunnen in Richtung Westanger bildet ab neun Uhr den Auftakt. Von 14 bis 18 Uhr heißt es dann »Familientag«. Bratwurst, Pommes und viele Getränke sind dann zu reduzierten Preisen erhältlich, die Fahrgeschäfte bieten teilweise verbilligte Tickets an. Abends lockt im Bürgerhaus abermals die Party-Band »Holy Moly« auf die Tanzfläche. Gegen Mitternacht erhält die Truppe attraktive Unterstützung. Die »Maverick Dance Ladies« mischen das Publikum mit frechen Tanzeinlagen auf.

Das Kaffeekonzert

Am Sonntag, 22. September, warten die City-Fest-Veranstalter mit einer Neuerung auf. Statt musikalischem Frühschoppen am Vormittag steht ein Kaffeekonzert am Nachmittag auf dem Programm. Ab 15 Uhr spielt die Heimatkapelle Rahden auf. Einlass ist ab 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Von 13 bis 18 Uhr lädt der Stadtmarketingverein zum verkaufsoffenen Sonntag in die Breslauer Straße ein. Bis 19 Uhr können der Kirmesmarkt, die Gewerbeschau und die Jobmesse besucht werden.

Torsten Siemon von der Stadt weist darauf hin, dass beim City-Fest keine Hunde auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden dürfen. Dies diene unter anderem dem Wohle der Tiere.

Festwirt Johann Schneider wird im Bürgerhaus zünftiges bayerisches Essen mit Haxen und Sauerkraut anbieten. Vor dem Bürgerhaus gibt es diesmal etwas Besonderes. »Weil ich aus Siebenbürgen komme, möchte ich Spezialitäten aus meiner Heimat anbieten«, erklärt der Festwirt. Auf der Speisekarte stehen somit unter anderem Karpatenspieß mit Paprikakraut und Knoblauch-Dip sowie Siebenbürger Bratwurst. Schneider zeichnet auch für das Abendprogramm verantwortlich.

Die Vorfreude

»Wir wollen mit großer Vorfreude in das City-Fest sowie mit großer Freude durch das City-Fest gehen und uns anschließend über ein gelungenes City-Fest freuen dürfen«, sagt Torsten Siemon. Und wenn er die Aussteller nach dem Ende fragt: »Seid ihr im kommenden Jahr wieder dabei« und diese mit »Ja« antworten würden, steige schon wieder die Vorfreude auf das nächste City-Fest, sagt Siemon.