Mehr als 100 Jugendliche haben am Samstagmorgen diese ungewöhnlichen Übungen und noch viel mehr absolviert.

Spaßfaktor

Der Spaßfaktor war groß, der Lernfakor ebenfalls. Die Jugendfeuerwehr Espelkamp ist Ausrichter der Veranstaltung auf Kreisebene gewesen. 18 von 62 Gruppen haben teilgenommen und wunderbare sowie eindrucksvolle Leistungen gezeigt.

Kreisjugendfeuerwehrwart Horst Beckemeier bedauerte zwar die geringe Zahl an startenden Mannschaften. Zusammen mit der Kreisfeuerwehr und der Feuerwehr Espelkamp haben sich aber alle entschlossen, diesen Wettkampf dennoch zu veranstalten. Sechs Jugendliche pro Mannschaft gingen an den Start. Sieger wurde zum dritten Mal die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp. Aus diesem Grund wird im kommenden Jahr ein neuer Pokal gestiftet. Als jüngste Mannschaft erhielt Rahden II ebenfalls einen Pokal. Mit einem Durchschnittsalter von 11,75 Jahren setzten sich die Auestädter an die Spitze. Auch wenn sie das Schlusslicht bildeten, war die Freude über die Teilnahme groß.

Wertvolle Jugendarbeit

Das Dabeisein und die Pflege der Gemeinschaft stellten die Ehrengäste Heinrich Vieker (Bürgermeister), Wilfried Windhorst (Ortsvorsteher von Alt Espelkamp), Thomas Podschadly (stellvertretender Kreisbrandmeister) und Ernst-Wilhelm Rahe (SPD-Landtagsabgeordneter) bei der Begrüßung und Siegerehrung heraus. Sie dankten den Jugendlichen für ihr Engagement in und für die Jugendfeuerwehr. Sie dankten ebenfalls den Jugendfeuerwehrwarten, Betreuern und allen, die diese »wertvolle Jugendarbeit« unterstützen.

Groß war der Jubel bei der Jugendfeuerwehr Lübbecke I. Um einen Punkt verpassten sie zwar den Sprung auf die Siegertreppe. Als Viertplatzierte darf Lübbecke aber im kommenden Jahr das Spiel ohne Grenzen ausrichten. Die zweite Lübbecker Mannschaft hingegen landete nur einen Punkt hinter der Siegermannschaft und wurde somit Zweiter. Die Gruppe aus Petershagen-Bierde wurde Dritter. Auch diese beiden Teams erhielten für ihre Leistung Erinnerungspokale.

Wasserrohrspiel

Auf dem Sportplatz in Alt-Espelkamp, auf dem sonst die Fußballer von TuRa Espelkamp Fußball spielen, hatte die Jugendfeuerwehr Espelkamp sechs Stationen mit Sport-, Spiel- und Denkaufgaben aufgebaut. Als Ausrichter durfte Espelkamp nicht mitmachen.

Die Sonne schien. Es war am Wettkampftag vielleicht zum letzten Mal sommerlich warm. Und so war es auch nicht besonders schlimm, dass die Kinder bei dem einen oder anderen Spiel nass wurden – zum Beispiel beim Wasserrohrspiel, bei dem ein aufrecht stehendes etwa einen Meter langes Kunststoffrohr mehrere kleine »fingergroße« Löcher hatte. In diesem Rohr lag ein Tennisball, den es galt mit Wasser, das von oben in das Rohr gekippt wurde, nach oben zu holen. Teamarbeit und Kreativität waren gefragt.