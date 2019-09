Die Ladestation (Wallbox) an der Fachwerkhauswand ermöglicht es dem Frotheimer, sein Elektroauto selbst und schnell mit dem eigenen Solarstrom aufzuladen. Andreas Huhmann will mit seinen Maßnahmen das Klima schützen. Foto: Jan Lücking

Von Jan Lücking

Espelkamp-Frotheim (WB). Vor dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus in der Waldfriedenstraße lädt ein kleines Elektroauto an der eigenen Ladestation.

Auf dem Wohnhaus und einem Nebengebäude befinden sich Solarmodule, vor der Eingangstür arbeitet eine Wärmepumpe, die das 250 Jahre alte Fachwerkhaus beheizt und die Gastherme ersetzt. Etwa 50.000 Euro hat der Frotheimer Andreas Huhmann in jüngster Zeit in moderne und umweltbewusste Energietechnik investiert. Und das aus gutem Grund. Er will ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Ein Umdenken

Ein Urlaub in Nord-England war das Schlüsselerlebnis, das seine Familie und ihn zum Umdenken bewegte. »Ich will was tun, damit andere auch was tun. Meine Motivation ist zu signalisieren, dass das, was ich gemacht habe, heute auf Basis bestehender Technologien, umsetzbar ist«, sagt der Espelkamper. Er wolle niemanden belehren, sondern hoffe vielmehr darauf, Menschen zum Umdenken zu bewegen und den täglichen Energieverbrauch zu überdenken.

Das Dach seines Hauses hat Huhmann mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Foto: Jan Lücking

Unter dem Eindruck eines Urlaubs in Haworth im nordenglischen Yorkshire mit seinen tollen Moor- und Heidegebiet habe er mit seinen Modernisierungsmaßnahmen begonnen. Im Moor habe man die Auswirkungen des Klimawandels massiv mit seinen irreversiblen Zerstörungen gesehen. »Wir haben viel zerstörtes Heidekraut, totes Holz und metertiefe Risse in der Moorlandschaft gesehen. Als ich aus dem Urlaub zurück kam, habe ich mir gesagt, dass es nichts hilft, alles immer nur zu beklagen. Bevor man nach großen politischen Veränderungen ruft, sollte man gucken, was man als Einzelperson für sich bewegen kann, um auch seiner eigenen Verantwortung entsprechend gerecht zu werden«, sagt der Physiker aus Frotheim.

»Es geht darum, möglichst klimaneutral zu leben und auf dieser Welt etwas Positives zu hinterlassen«, sagt Huhmann. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anne und den 17, 18 und 19 Jahre alten Kindern habe er überlegt, in welchen Bereichen man viel Kohlendioxid erzeuge. »Zwei wesentliche Faktoren sind das Wohnen und die Mobilität«, sagt Huhmann. »Vorher fuhren wir ein Dieselauto und hatten, eine zwar effiziente, aber mit Gas betriebene Brennwerttherme. Das waren die beiden Eckfeiler zu denen wir schnell gesagt haben, dass sie nicht zukunftskompatibel sind«, sagt der Physiker.

Erste Schritte

Als ersten Schritt stellte die Familie von konventionellem Strom auf Ökostrom um und kaufte ein Elektroauto. »Beim Elektroauto muss man erst einmal mit diversen Vorurteilen aufräumen. Das ein Elektroauto mit enormen Kosten verbunden ist, stimmt so nicht. Bei der Anschaffung sollte man auch darüber nachdenken, wie groß ein Auto sein muss«, sagt Huhmann, der für sein kleines Elektroauto mit einer Reichweite von etwa 300 Kilometern 20.000 Euro ausgegeben hat. »Ich empfinde ein Elektroauto aufgrund des wesentlich leiseren Fahrens im Innenraum als eine ganz andere Fahrkultur«, sagt Huhmann.

Als nächster Schritt sei es naheliegend gewesen, die Dachflächen seines Fachwerkhauses, das er seit 25 Jahren bewohnt, für eine Photovoltaikanlage zu nutzen. »Die Kombination aus denkmalgeschütztem Fachwerkhaus und moderner Technologie bringt zum Ausdruck, dass das kein erstarrtes, altes Denkmal ist. Es ist vielmehr der Zukunft zugewandt.«

Viel Eigenleistung

Der Akku speichert seit wenigen Wochen den Strom aus der Photovoltaikanlage. Foto: Jan Lücking

Mit dem selbst erzeugten Solarstrom und einer eigenen Ladestation an der Hauswand könne er sein Elektroauto selbst und schnell laden, sagt Huhmann, der den Strom seiner Photovoltaikanlage seit wenigen Wochen auch in einem großen Akku speichert, um den erzeugten Strom in Zeiten ohne Sonnenlicht nutzen zu können. Der Physiker, der viel in Eigenleistung erbrachte, baute zuvor eine Brauchwasser-Wärmepumpe ein, die nur wenig Strom für die Warmwassererzeugung benötige. »Ein weiterer wichtiger Schritt war der Einbau einer Wärmepumpe für die Heizung.«

CO2-neutral

Zuletzt wurde vor wenigen Wochen ein Akku für die Photovoltaikanlage installiert. »Und damit ist es ein durchgängiges, nachhaltiges Konzept, was innerhalb eines Jahres dazu geführt hat, dass dieses 250 Jahre alte Fachwerkhaus komplett CO2-neutral betrieben werden kann«, sagt Huhmann.

Er beschreibt die umweltbewusste Modernisierung als »einfach und machbar«. Es sei auch finanzierbar, sagt der Frotheimer und beschreibt abschließend die Auswirkungen des Klimawandels auf sein Grundstück. »Mein großer Naturteich hat viele Jahre perfekt funktioniert und war im vergangenen Jahr das erste Mal trocken gefallen. Das haben die Fische nicht überlebt. Auch die Bäume auf meinem Grundstück leiden unter der Trockenheit. Manche der Eichen stehen so lange wie das Haus und das heißt, dass die Eichen diese Trockenheitsprobleme in den letzten 250 Jahren nicht gehabt haben. Aber sie haben sie jetzt«, sagt Huhmann, dem ein umweltbewusster Umgang mit der Natur wichtig ist.

Seine Hoffnung ist, dass er mit seinen Maßnahmen vielleicht einige Bürger ebenfalls zum Nachdenken über den Klimaschutz anregen kann.