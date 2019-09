Die Schülerinnen und Schüler zeigten während der Pressekonferenz des Söderblomer Theaterkurses eine Auswahl an Szenen aus dem Stück »Endstation«. Die einzelnen Rollen wurden in einer einführenden Szene dem Publikum kurz vorgestellt. Foto: Jan Lücking

Es geht um Mobbing und einen Amoklauf an einer Schule. Der Vorverkauf beginnt am heutigen Freitag im Gewerbezelt auf dem Cityfest.

Gesamtleitung

Unter der Gesamtleitung von Bärbel Brandt und Janina Stünkel haben sich die Schüler der Stufe Q 2 intensiv mit dem Theaterstück und dem Thema Mobbing an Schulen auseinandergesetzt. Das Mobbing ist dabei auch Inhalt des Pädagogikunterrichts am Söderblom-Gymnasium. »Wir finden, dass Mobbing für uns Schüler ein großes Thema ist. An vielen Schulen ist das Thema sehr aktuell. Es wird von Lehrern und anderen Schülern unterdrückt. Man sieht viel, aber redet nicht viel. Wir wollen das Thema behandeln, weil wir das Schweigen auflösen wollen und eine Botschaft vermitteln wollen«, sagt die Theatergruppe. Sie ergänzt, dass dieses Stück zudem viele Aspekte aufzeige, die zu einem Amoklauf führen könnten.

Videoausschnitt

Die Schüler des Theaterkurses haben sich durch ein Interview mit dem Konflikt- und Gewaltforscher Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer an der Universität Bielefeld auch fachkundige Unterstützung geholt und Einblicke in den Forschungsstand zum Thema Amokläufe an Schulen erhalten.

Ein Ausschnitt aus der Videoaufzeichnung dieses Interviews mit dem Gewaltforscher ist auch Teil der Theateraufführung. »Im Grunde habe ich immer Gewaltforschung gemacht und Amok ist eine besondere Sorte von Gewalt. Ein Thema unter mehreren, aber natürlich ein besonders erschreckendes Thema, was ja immer sehr viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugt und auch Unruhe und Erschütterung. In diesem Zusammenhang ist die Forschung dazu an der Universität Bielefeld entstanden«, sagt Prof. Dr. Heitmeyer in dem Interview. »Die Schule ist ja zunächst einmal eine Zwangsveranstaltung. Man kann sich die Mitschüler nicht aussuchen. Man hat Leistung zu erbringen und das besondere an Amokläufen ist, dass sie vor allem an weiterführenden Schulen stattgefunden haben. Die Schule ist schon ein wesentlicher Kontext.«, sagt der Professor weiter.

Anerkennung

Darüber hinaus betonte der Bielefelder Professor, wie wichtig die Anerkennung durch Lehrer, Schüler, Freunde und Familie für einen Schüler seien. In extremen Fällen würden sich Mädchen und Jungen die Anerkennung eben auf einem anderen Weg holen würden.

So zeigten die Schüler der Theatergruppe in ersten kleinen Ausschnitten verschiedene Szenen aus dem Stück. Sie machen die verletzende Auswirkung von Mobbing und Gewalt unter Schülern deutlich und gaben erste Einblicke in die drastische Handlung des Theaterstückes.

Untermalt von Livemusik der Schülerband unter der Leitung von Henrik Langelahn entfalteten die Szenen erst richtig ihre Wirkung und versprechen ein tolles Theatererlebnis bei den geplanten Aufführungen zu Beginn des kommenden Jahres.

Termine

Die Termine für die Aufführungen in der Aula des Söderblom-Gymnasiums sind: Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr; Samstag, 1, Februar, um 19.30 Uhr; Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr; Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr und Samstag, 8. Februar, um 19:30 Uhr.

Kartenvorverkaufsstellen sind neben der Möglichkeit im Gewerbezelt beim dreitägigen Espelkamper City-Fest die Buchhandlung Lienstädt & Schürmann in Espelkamp, die Bücherstube in Espelkamp und die Zentralbücherreich des Söderblom-Gymnasiums.