Armin Jungbluth, Reinhard Bösch, Jens Kökenhoff, Dirk Hegerding und Tom Hegerding stoßen auf die neuen Schilder in Isenstedt an. Darauf wird der Ortsname »up platt« dargestellt und so die Tradition der alten Sprache gepflegt. Foto: Andreas Kokemoor

Von Andreas Kokemoor

Dort steht in großen Buchstaben die plattdeutsche Übersetzung für den Dorfnamen Isenstedt: »Isenstiehe«. Die Dorfgemeinschaft Isenstedt hat das Bauvorhaben realisiert, konzipiert, ermöglicht und umgesetzt.

Übersetzung

Darunter steht in schwungvollen Buchstaben »min Doop – min teou Huis«. Die Übersetzung steht auf der Rückseite und somit für alle, die aus Isenstedt herausfahren lesbar in Hochdeutsch: »Bis bald in Isenstedt. Mein Dorf – meine Heimat«. Vier Worte, die bestens auf Isenstedt zutreffen, wie alle Beteiligten beim Aufstellen der Tafel unweit der Kirche meinen.

Armin Jungbluth, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, hat recherchiert. Das Wort »Isen« in Isenstedt sei schon Plattdeutsch und müsse aller Voraussicht nach für Eisen stehen. Wer in Isenstedt Brunnenwasser in ein Glas fülle und es längere Zeit stehen lasse, werde feststellen, dass sich auf dem Glasboden Eisen absetze. Der Boden sei hier recht eisenhaltig. Das Wort »Stedt« stehe wahrscheinlich für »Stadt«.

Verbundenheit

»Schon seit langem haben die Isenstedter den Wunsch, dass die plattdeutsche Übersetzung ihres Ortsnamens zusätzlich gezeigt wird«, erklärt Ortsvorsteher Reinhard Bösch. Er und Jungbluth wissen, dass viele Isenstedter eine enge Verbundenheit zur plattdeutschen Sprache haben. Diese wurde insbesondere noch einmal bei der 775-Jahr-Feier Isenstedts vor zwei Jahren deutlich. Auch der Heimatverein beschäftige sich intensiv mit der plattdeutschen Sprache, erklärte Jens Kökenhoff vom Vorstand der Dorfgemeinschaft. Seine Mutter, Mitglied des Heimatvereins, sei es auch gewesen, die den Zusatz zum Dorfnamen »Mein Dorf. Meine Heimat« kreiert hat. Unter mehreren Vorschlägen wurde der von der Dorfgemeinschaft ausgewählt. Mitglieder des Heimatvereins seien es auch gewesen, die sich viel Zeit genommen hätten, um die richtige »Isenstedter Schreibweise« für die plattdeutsche Übersetzung zu ermitteln.

Standorte

An repräsentativen Standorten an der Agathe-Stille-Straße, dem Stadtweg, der Gehlenbecker und der Isenstedter Straße möchte die Dorfgemeinschaft die Isenstedter und alle anderen, die nach oder durch Isenstedt fahren, mit ihren trapezförmigen Tafeln begrüßen und verabschieden. »Die Form der Schilder haben wir bewusst so gewählt«, erklärt Armin Jungbluth. »Auf diese Weise kommt das zusätzlich angebrachte Wappenschild von Isenstedt an der langen Säule des Gerüsts besonders zur Geltung«.

Unterstützung erhielt die Dorfgemeinschaft zuerst von Ewald Kröger, der sein Grundstück für das Schild zur Verfügung gestellt hat. Bei den Metallarbeiten half die Firma Peters und Dyck und bei der Beschriftung Walter Epp. Die Isenstedter Dorfhandwerker haben zudem die Fundamentkästen gebaut. Darüber hinaus dankt die Dorfgemeinschaft der Gärtnerei Hegerding für ihren großen Einsatz.

Einfache Absicht

Die Absicht, die hinter den plattdeutschen Schildern steht ist ganz einfach: »Mit dieser Begrüßung in Plattdeutsch möchte Isenstedt ein bisschen dazu beitragen, dass unser schönes Plattdeutsch erhalten bleibt, weil es hier ein Zuhause hat«, erklärte Armin Jungbluth stellvertretend für die ganze Dorfgemeinschaft.