Sky und Frauchen Julia haben so manchen Trick und so manches Kunststück gezeigt. Foto: Andreas Kokemoor

Etwa 70 bis 80 Hundefreunde haben an diesem Tag die Möglichkeit genutzt, ihre Vierbeiner ins Freibad zu lassen. Vor zwei Wochen hatte das Freibad zum letzten Mal in diesem Jahr für den Schwimm- und Badebetrieb geöffnet. Zum wiederholten Mal lud der Verein jetzt zu einem Spaß- und Erlebnistag für Hundehalter und ihre Vierbeiner ein.

Wassererfahrung

Die 13-jährige Diva von Bianca Fröhner habe quasi Wassererfahrung seit Geburt an. Fast täglich gehe Bianca mit ihrem Hund am Mittellandkanal entlang. Und die Hundedame nutzt nicht selten die Gelegenheit für ein Bad. Daher war das Hundeschwimmen genau das Richtige für die beiden.

Horst Radtke, Vorsitzender des Vereins Pro-Waldfreibad, freute sich, dass der Hundebadespaß zum Abschluss der Saison wieder so gut angenommen worden ist. Den gebe es schließlich nur einmal im Jahr. »Eine tolle Aktion«, fand jedenfalls auch Bianca Fröhner.

Diva sprang durch das tiefe Wasser, als wenn sie sich durch hohes Gras auf Wiesen bewegen würde. Joey ein neunjährige Border-Collie-Mischling stand derweil nur bis zum Bauch im Wasser. »Er passt auf seine Diva auf«, erklärte Nadine Fröhner. Beide Hunde würden im gleichen Haushalt leben.

Die Besitzer kamen mit ihren Hunden aus dem ganzen Altkreis. Auch Rahdener Vier- und Zweibeiner waren vor Ort.

Viel Entspannung

Für so manches Frauchen und Herrchen bot der Tag viel Entspannung am Beckenrand. Die Zweibeiner durften nämlich nicht mit ins Wasser. Sie standen maximal knietief im kühlen Nass, das aber aufgrund der durchaus sommerlichen Temperaturen immer noch angenehm warm war. Viele Hundehalter und Vierbeiner spielten stundenlang im und am Becken. Wie viele Tennisbälle, Stöckchen und anderes Hundespielzeug ins Wasser geworfen wurde, wissen wohl nur die Hunde selbst. Darüber hinaus war es erstaunlich, welch ausgeprägtes Sozialverhalten so mancher Vierbeiner im Wasser an den Tag legte. Da brachte der eine Hund dem anderen schon mal sein Spielzeug wieder.

Der einjährige Sky gehörte zu den Hunden, der zeigen wollte, welche Tricks er kann. Sein Frauchen Julia belohnte ihn dafür, dass er auf zwei Hinterpfoten tanzen konnte.

Viele Hunde tobten auch auf der Wiese. Der Schäferhundeverein Lübbecke war an diesem Tag ebenfalls vor Ort im Espelkamper Waldfreibad.