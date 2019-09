Espelkamp (WB). Eine Hundebesitzerin aus Bielefeld hat am Donnerstagmittag bei einem Spaziergang mit ihren beiden Labradorhunden Tami und Ivy am Auesee in Espelkamp auf einem Waldweg mehrere Wurst- und Käsestücke mit vermeintlich giftigen Inhalt entdeckt. Sie zog beide Tiere sofort zur Seite.