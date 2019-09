Das City-Fest ist am Wochenende ein Besuchermagnet gewesen. Die Fahrgeschäfte, die auf dem Wilhelm-Kern-Platz aufgebaut waren, zogen natürlich die neugierigen Blicke der Besucher an. So manche Runde wurde in den Karussells gedreht. Foto: Andreas Kokemoor

Von Felix Quebbemann

»Wir sind sehr zufrieden. Die Besucherzahlen waren hervorragend. Und das Wetter war gut.« Die Angebote jedenfalls seien von den Besuchern bestens angenommen worden. So sei der Losverkauf am Stand des Stadtmarketingvereins im Gewerbezelt so gut gelaufen wie noch nie, erklärte Siemon. Der Stadtmarketingverein hat den Hauptgewinn zur Abschlussverlosung beim Espelkamper Lichterglanz vorgestellt – einen Opel Adam. Siemon erklärte, dass sich viele Gäste die Angebote im Gewerbezelt angeschaut hätten.

Perfekte Bedingungen

Aufgrund der perfekten äußeren Bedingungen war der Sonntag ein absoluter Publikumsmagnet. »Die Stadt war voll und der verkaufsoffene Sonntag ist gut angenommen worden«, sagte Siemon. Die Parkplätze rund um die Innenstadt seien ausgelastet gewesen, so zum Beispiel die Stellflächen am Atoll sowie die Parkpalette am Rathaus.

Ein weiteres Experiment hat sich ebenfalls ausgezahlt – nämlich die Blasmusik am Sonntagnachmittag. Etwa 120 Senioren besuchten das Angebot mit der Rahdener Heimatkapelle. »Das hat gut funktioniert.« Es sei natürlich nicht ganz so einfach für die Senioren, das Angebot im Bürgerhaus wahrzunehmen – da die Stadt am Sonntagnachmittag sehr voll sei und das Bürgerhaus im Herzen der City liege. Dennoch werde am Kaffeekonzert festgehalten.

Sehr gute Stimmung

Sehr gute Stimmung habe es während des Schinkenfrühstücks gegeben, erklärte der Stadtpressesprecher. »Dort herrschte eine sehr harmonische Atmosphäre«, so Siemon weiter. Die Abendveranstaltungen mit der Band Holy-Moly und den Maverick Dance Ladies hätten die Erwartungen ebenfalls erfüllt.

Dies bestätigte auch Festwirt Johann Schneider. »Es war richtig gut.« Sowohl die Veranstaltungen am Abend im Bürgerhaus wie auch die Stände entlang der Feiermeile seien sehr gut angenommen worden. »Es war das beste City-Fest seit zehn Jahren«, erklärte Schneider.

Dringender Verdacht

Weitgehend ruhig verlief das Fest auch aus Sicht der Polizei. Allerdings stehe ein 52-jähriger Mann im dringenden Verdacht, am Samstagabend während des Cityfestes mindestens zwei Frauen belästigt zu haben. Zeugenhinweise zufolge könnte es weitere Opfer gegeben haben. Nun bittet die Polizei die Geschädigten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei unter Telefon 0571/88660 zu melden.

Gegen 21.30 Uhr am Samstag meldete der Sicherheitsdienst des Festes der Leitstelle der Polizei, dass man einen Mann festgestellt habe, der zuvor Frauen sexuell belästigt hätte. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in der Nähe des Rathauses stellen. Es handelte sich um einen Deutschen mit russischer Abstammung. Vor Ort trafen die Beamten zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren an, die angaben, dass sie von dem Mann – trotz der Aufforderung dies zu unterlassen – körperlich bedrängt worden seien. Zudem meldete sich eine Zeugin, die kurz zuvor eine weitere Tat videografiert hatte.

Ermittlungen laufen

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes teilten mit, dass der Preußisch Oldendorfer am Freitagabend sowie am Samstagabend aufgefallen sei. Eine konkrete Tat sei aber nicht beobachtet worden. Im Anschluss an die Ermittlungen brachte eine Streifenwagenbesatzung den alkoholisierten Mann auf die Polizeiwache Minden. Dort musste er auch die Nacht in Gewahrsam verbringen. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.