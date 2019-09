Mobil-Agent Gunter Kramer hat über diese Entwicklungen innerhalb der vergangenen Sitzung des Seniorenbeirates informiert. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund und hat auch seine Meinung zu den Busverbindungen rund um Espelkamp kundgetan. Dies sei teilweise »Chaos«, sagte er.

Reisebegleiter

Doch zunächst erläuterte Kramer die Funktion des Reisebegleiters. Dieser könne beim Kauf des Zugtickets gleich dazu geordert werden. Dabei muss man sich diesen nicht als physische Person sondern vielmehr als interaktiven Begleiter vorstellen. »Sie müssen beim Kauf des Zugtickets nur die Handynummer angeben«, sagte Kramer.

Fährt der betreffende Zug schließlich um kurz nach zehn los, erhalte der Karteninhaber gegen 9.30 Uhr eine Benachrichtigung zum Stand seines Beförderungsmittels. »Fährt der Zug pünktlich oder hat er Verspätung?«, nannte Kramer ein Beispiel.

Die Benachrichtigung solle, so Kramer, am besten per SMS erfolgen, da auch bis heute noch nicht jeder Bürger, vor allem nicht jeder Senior, ein Smartphone habe. Der Reisebegleiter habe den Vorteil, dass er vor jedem Umsteigen per SMS darüber informiert, dass der Fahrgast umsteigen muss und vor allem, auf welches Gleis er muss. Eine Zwei-Klassengesellschaft gebe es aber immer noch: so sei der persönliche Reisebegleiter umsonst, wenn ein Ticket für die erste Klasse geordert werde. Bei einem Zweite-Klasse-Ticket müsse der interaktive Begleiter extra angefordert und bezahlt werden.

Durchblick

Die Weitergabe der Infos durch den »Reisebegleiter« gestalte sich bei den Zügen der Deutschen Bahn als sehr flott. »Bei Zügen – zum Beispiel von der Nordwestbahn – könnten die Neuigkeiten allerdings nicht so schnell weitergegeben werden«, erklärte Kramer, der auch Mitglied des Seniorenbeirates ist.

Das System des Reisebegleiters sei in der ersten Jahreshälfte über einen knappen Monat getestet worden, sagte Gunter Kramer weiter.

Bestandsaufnahme

Darüber hinaus informierte der Experte darüber, dass ab dem 8./9. Dezember alle halbe Stunde ein Zug in Richtung Ruhrgebiet ab Minden fahren werde. Im gesamten Bereich rund um Espelkamp ist jedoch kein Zug der Deutschen Bahn unterwegs.

Über all diese Entwicklungen will Kramer auch am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Gesellschaftsraum des Bürgerhauses sprechen – unter dem Motto »Mobilität in Espelkamp – Bestandsaufnahme des ÖPNV im Espelkamper Stadtgebiet«.

Darin soll unter anderem geschaut werden, wie der Personennahverkehr in der Region aufgestellt ist und wo er noch verbessert werden kann.

»Niemandsland«

Denn mit Blick auf den Busverkehr in der jungen Stadt wurde Kramer sehr deutlich. »Wir haben teilweise ›katastrophale Verhältnisse in Espelkamp‹«, sagte Kramer. So zeigte er auf, dass Buslinien wie die 591 und die 605 »nur kleine Schleifen« im Stadtgebiet ziehen würden und dann die Stadtgrenzen wieder verließen. »Wenn wir die Eurobahn nicht hätten, wären wir im Niemandsland«, sagte Kramer und erklärte, dass der Zug täglich 15 Mal nach Bielefeld fahre und an den Sonntagen gar 13 Mal. »Das ist schon sehr positiv zu sehen.«

Beim Busverkehr jedoch verfinsterte sich Kramers Miene. »Im Norden und im Süden fahren kaum Busse.« An normalen Wochenendtagen würden 150 Busse fahren, an den Sonntagen aber lediglich acht. Auch der Seniorenbeiratsvorsitzende Reinhard Rödenbeck bestätigte die Relevanz des ÖPNV. »Das ist ein Riesenthema.«