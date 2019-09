Espelkamp (WB). Mit einem abwechslungsreichen Programm startet der Verein »Forum Bürgerhaus und Veranstaltungen« in den Herbst. Dominierten in den vergangenen Jahren die Veranstaltungen im Kino, so dürfen sich die Gäste nun auf eine Oldie-Nacht im Bürgerhaus, einen plattdeutschen Abend und eine naturwissenschaftliche Show freuen.

Los geht es an diesem Freitag mit Kino und Musik. Gute Live-Musik und tolle Filme auf großer Leinwand: Dieses Konzept hat sich in Espelkamp seit Jahren bewährt. Mit Erfolg präsentiert der Verein Forum regelmäßig diese unterhaltsamen Doppelpacks im Elite-Kino. Den Auftakt macht am Freitag, 27. September, die Kilkenny Band. Die Formation war schon zweimal im Elite-Kino zu Gast und wusste die Gäste immer wieder zu begeistern. Begleitet wird das Irish-Folk-Quartett von dem Film »Stan & Ollie«. Der Streifen erinnert an die Stummfilm-Stars »Dick & Doof«, spielt aber zu einer späteren Zeit in ihrer Karriere. »Ein ausgezeichneter Film mit Humor und Tiefgang«, verspricht der Veranstalter. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr.

Platt und Hochdeutsch

Eine Premiere in Platt- und Hochdeutsch gibt es im Oktober beim Forum. Die Autorin Renate Folkerts liest aus ihren Werken und wird dabei von Gerd Langwald begleitet. Sie präsentieren dem Publikum (eigene) Texte und dazu passend Schlager und Songs der sechziger, siebziger und achtziger Jahre. »Die Texte von Renate Folkers sind sensibel, rührend, witzig, kriminell spannend, hochdeutsch, plattdeutsch und auf jeden Fall aus dem Leben gegriffen« kündigt der Verein an. Bei einigen Veranstaltungen im Lübbecker Land konnten sie bereits eine große Anzahl von Zuhörern begeistern. In feiner Abstimmung von Text und Musik und mit witzigen Dialogen hat das Duo ein Programm entwickelt, das das Publikum begeistert. Am Dienstag, 15. Oktober, um 20 Uhr sind Folkers und Langwald im Gesellschaftsraum des Bürgerhauses in Espelkamp zu sehen. Wie der Verein Forum mitteilt, hat der Vorverkauf für beide Veranstaltungen bereits begonnen, und zwar im Kulturbüro im Bürgerhaus Espelkamp und in der Buchhandlung Lienstädt & Schürmann.

Lange Oldie-Nacht

»Verdammt lang her« ist das Motto am Samstag, 9. November« im Bürgerhaus – und dieser BAP-Hit wird natürlich gespielt, wenn der Verein Forum zur langen Oldie-Nacht in das Bürgerhaus einlädt. Hauptakteure des Abends sind die heimischen Bands Papa Beat und Smooth & Groovy. Gespielt werden Pop-Hits von den 60-ern bis in die 2000-er. »Eine Party für alle, die gute handgemachte Musik hören und dazu tanzen wollen«, wirbt der Veranstalter. Papa Beat spielt echte Klassiker wie »Yellow River«, »Hey tonight«, »I hear you knocking«, »Born in the USA« und viele weitere Hits. Zum Repertoire von Smooth & Groovy zählen unter anderem Songs von Tina Turner, Brian Adams oder Amy Whinehouse.

Wissenschafts-Show

»Physik ist, wenn’s knallt«, ist der Titel einer Show rund um naturwissenschaftliche Phänomene. Am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr erleben die Gäste im Bürgerhaus zum Beispiel, wie man Trockeneis herstellt oder mit Käse einen Menschen schweben lassen kann. Es gibt Experimentierspaß mit den Physikanten Judith und Marcus Weber. Marcus Weber steht aktuell regelmäßig für die Fernsehshow »Wer weiß denn sowas?« vor der Kamera.

Musik-Kino-Doppelpacks

Ein Ausblick auf das Jahr 2020: Dann steht wieder Musik & Kino im Mittelpunkt des Forum-Programms. Zum Auftakt im neuen Jahr macht am 11. Januar der Klassiker der Reihe: der irische Abend mit der Rahdener Band The New Foggy Few. Einen Monat später folgt am 8. Februar 2020 ein weiteres Glanzlicht. Die 4 Dominos laden zu einer musikalischen Zeitreise ein. Weiter geht es am 21. März. Die heimische Band Gorch Rock spielt im Elite-Kino auf.