»Bibis Freundschaft« hieß das erste Kinderbuch, dass die Bad Essener Autorin Christiana Claas vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Espelkamper Schule verwirklichte. Schon im ersten Band wurde die Autorin maßgeblich von den Schülern unterstützt und das Bilder-Lesebuch wurde ein Erfolg. Jetzt hat sie mit dem Nachfolgewerk »Bibi und Jogi« eine Fortsetzung geschrieben und plant sogar schon eine dritte Folge.

Schüler illustrieren die Figuren

Das besonders Schöne und Besondere an diesem Buch ist, dass auch Schüler der Förderschule am Buschkamp in Lübbecke ihre Fantasie einbrachten. Mit dem richtigen Gespür für die Vorstellungskraft von Kindern, die die Vorlagen der Schwalben, Igel, Mäuse und Maulwürfe, sowie der anderen Tiere gestalteten, entstand ein großartiges Gemeinschaftswerk.

Liebevoll haben die Schüler die verschiedenen Tiere mit ihren besonderen Eigenschaften für das Kinderbuch gestaltet.

Die Kunst-AG der Sekundarschule hat sich seit Januar einmal pro Woche im Atelier der Anna-Sophie-Stegkemper-Stiftung in Vehlage getroffen. Die einzige Vorgabe, die die Schüler hatten, war, dass die Figuren der Geschichte schlau, tapfer und mitfühlend sein sollen. Wie müssen denn die Tiere in einem Kinderbuch aussehen? Bibi, die kleine Schwalbe bekommt eine Blume ins Gefieder gesteckt. Jogi, der Schwalbenmann trägt eine Krawatte. Der Igel erhält einen dicken Bauch und eine kleine Nase.

Maßgeblich beteiligt an den Illustrationen war Dominik Bokowski, der in diesem Jahr sein Abitur mit Schwerpunkt Informatik absolviert hat. Von ihm wünscht sich Kunstlehrerin Anja Otte, dass er seine Begabung auch einmal beruflich umsetzen kann. Von Lisa Börgmann wünscht sie sich, dass sie einmal Kunstlehrerin wird.

Autorin bereiligt die Schule am Erlös

»Mit einem Kunstkalender an unserer Schule fing alles an«, erinnerte sich Anja Otte. Alles Weitere habe sich verselbstständigt. »Wir sind der Buchautorin Christiana Claas sehr dankbar. Dank ihrer Erlaubnis, Anerkennung und Einvernehmen hat die Sekundarschule einen wertvollen Baustein erhalten, der Begabtenförderung großes Augenmerk zu schenken«, sagte Schulleiterin Anja Buhrmann.

Gleichzeitig hätten sich die Schüler mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt. Die Schüler hätten sich bei diesem Kunstprojekt mit den Figuren mit Hingabe und Interesse identifiziert, seien Teil der Geschichte über Freundschaft Abenteuer, Überraschungen und Freude geworden. Eine große Motivation und Anreiz für das Selbstwertgefühl sei es für sie gewesen, dass sie auf Dauer in einem gebundenen Buch verewigt sind. Christiana Claas möchte die Sekundarschule am Erlös des Buches beteiligen. »Wir werden das Geld für gleich gelagerte Schulprojekte einsetzen«, erklärte Anja Buhrmann. Die ersten Bücher wurden beim City-Fest verkauft.