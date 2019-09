Benjamin Tinz (links) ist der neue Jugendpfarrer im evangelischen Kirchenkreis Lübbecke. Superintendent Dr. Uwe Gryczan führte ihn in einem Festgottesdienst in sein Amt ein. Foto: Jan Lücking

Von Jan Lücking

Espelkamp-Gestringen (WB). Unter dem Motto »Einfach machen« ist der neue Jugendpfarrer des evangelischen Kirchenkreises Lübbecke, Benjamin Tinz, von Superintendent Dr. Uwe Gryczan eingeführt worden. Der sehr gut besuchte Gottesdienst in der Trinitatiskirche war zugleich Dankgottesdienst für die Jugendfreizeiten in diesem Jahr.

Die Stelle des Jugendpfarrers war drei Jahre lang vakant. Während des Festgottesdienstes wurde deutlich, dass die zahlreichen Gottesdienstbesucher und Mitarbeiter in der Jugendarbeit sich darüber freuten, dass die Stelle mit Benjamin Tinz nun wieder besetzt ist. Eine Jugendfreizeit im Jahr 2000 sei für ihn das Schlüsselerlebnis gewesen, sagte der neue Jugendpfarrer im Gespräch mit dieser Zeitung vor dem Gottesdienst. »Es gab viele inspirierende Gespräche, und ich mag das niedrigschwellige Angebot von Jugendfreizeiten. So kann man die Jugendlichen gut erreichen«, sagte Tinz und betonte, dass er in seinem neuen Amt einen Schwerpunkt auf diese Freizeiten legen wolle. »Die neuen Medien und das Digitale sind Themen, die mir sehr wichtig sind. Das betrifft die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hierfür auch externe Medienexperten mit ins Boot zu holen«, sagte Tinz.

Am Eingang bekamen die Besucher – als Zeichen der Verbundenheit miteinander – gelbe Schals überreicht, die sich viele umlegten. Zu Beginn des Gottesdienstes brachten Mitarbeiter der zahlreichen Jugendfreizeiten große Puzzleteile nach vorne, die sie während ihrer Reisen gestaltet hatten. So fügten sich die Puzzleteile aus den Freizeiten, die die Teilnehmer unter anderem nach Kroatien, Dänemark, Spanien, aber auch nach Kassel und in die Lüneburger Heide geführt hatten, zu einem großen und bunten Bild zusammen. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch die Band »Trockenes Wasser« mitgestaltet, die moderne christliche Lieder spielte.

Zwölf Stationen

Während des Gottesdienstes gab es eine Pause, in der die Besucher an zwölf Stationen zum Mitmachen aufgefordert wurden. Dort konnten sie unter anderem Wünsche für die Gemeindearbeit notieren oder ihre Fürbitten auf Karten schreiben, die an Luftballons gebunden wurden.

Auch Pia, Anna und Lina-Marie (alle 12 Jahre alt) aus Rahden notierten ihre Fürbitten auf den Karten und wünschten sich unter anderem gute Freundschaften und Gesundheit. Die biologisch abbaubaren Luftballons ließen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit nach dem Gottesdienst in den Gestringer Himmel steigen.

Vor der Einführung des neuen Jugendpfarrers nutzte Superintendent Dr. Uwe Gryczan die Gelegenheit, sich mit Worten des Dankes und einem Blumenstrauß an Kerstin Böger-Fischer zu wenden und sich bei ihr dafür zu bedanken, dass sie das Amt kommissarisch ausgefüllt hat. »Die Stelle des Jugendpfarrers war drei Jahre vakant. Das war keine leichte Zeit. Die Leitung des Jugendpfarramtes musste weitergeführt werden«, sagte Gryczan. Es sei nicht selbstverständlich, dass Kerstin Böger-Fischer die Vakanz übernommen habe.

In Enger aufgewachsen

Danach folgte die Einführung von Benjamin Tinz als neuer Jugendpfarrer. Die Kreissynode hatte sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, diese Aufgabe wieder als volle Pfarrstelle auszuschreiben. »Es freut uns sehr, dass sie sich darauf beworben haben und sie nun die Verantwortung für die Jugendarbeit in unserem Kirchenkreis übernehmen. Die Mentalität der Menschen hier kennen sie«, sagte der Superintendent.

Aufgewachsen ist Benjamin Tinz in Enger. Seit der erwähnten Freizeit im Jahr 2000 ist er in der Jugendarbeit aktiv. Ab 2006 studierte Benjamin Tinz Theologie in Bethel und Münster. Nach dem Studium folgte das Vikariat im Bielefelder Stadtbezirk Jöllenbeck und ab April 2016 eine Vakanzvertretung im Entsendungsdienst in Herford Mitte nach dem zweiten Theologischen Examen. Sowohl im Vikariat als auch im Entsendungsdienst habe er seine Schwerpunkte auf die Kinder- und Jugendarbeit gelegt. Dr. Uwe Gryczan: »Ich habe sofort gespürt, dass ihr Herz für die Jugendarbeit brennt.«

Große Selbstzweifel

Als biblisches Votum wählte Benjamin Tinz den Psalm 37: »Befiehl dem Herren deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohlmachen«. In seiner Predigt ging der neue Jugendpfarrer auf die Geschichte vom an Gott zweifelnden Petrus und weiteren Jüngern ein, denen in einer stürmischen Nacht auf dem See Genezareth der über das Wasser laufende Jesus zur Hilfe kommt. Zweifel seien ihm auch beim Lesen der Stellenanzeige für den Jugendpfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Lübbecke gekommen. »Ja, eine tolle Stelle. Aber kann ich das? Überfordert mich das? Ich habe doch nur Gemeindepfarrer gelernt«, sagte Tinz. »Dann habe ich mir die Stellenanzeige immer mal wieder durchgelesen und mich doch an eine Bewerbung nicht richtig ran getraut. Da war mein Selbstzweifel, der das ›Einfach machen‹ in dem Moment verhindert hat«, sagte Benjamin Tinz und berichtete, wie weitere Gespräche mit seinem Umfeld ihn bestärkt hätten und er sich dann doch für eine Bewerbung entschieden habe.

Im Anschluss an den Festgottesdienst folgten Grußworte. Kalte Getränke und ein Burgerwagen vor dem Gemeindezentrum luden die zahlreichen Gäste zur Stärkung und zum Verweilen ein.