Der Sturm, der in der Nacht zu Montag von Westen her über Ostwestfalen hergezogen ist, hat im Kreis Minden-Lübbecke nur wenig Schaden angerichtet Foto: Joachim Burek

Espelkamp (WB/fn). Das Sturmtief hat am frühen Montagmorgen auch im Kreis Minden-Lübbecke Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Der Schaden hält sich aber in Grenzen. Zwischen 4.45 Uhr und 10.30 Uhr wurden die Einsätzkräfte nach Angaben der Polizei 14 Mal alarmiert.

Dabei ging es größtenteils um Äste und Bäume, die Fahrbahnen blockierten, so wie beispielsweise in Twiehausen, wo die Feuerwehr das Holz rasch von der Straße bekam. In Espelkamp rückte die Feuerwehr nach Frotheim, Fiestel und Gestringen aus und sicherte zudem in Benkhausen um kurz vor 6 Uhr einen Telefonmasten ab, der umzustürzen drohte. Weitere Einsätze gab es im gesamten Kreisgebiet mit Ausnahme von Hüllhorst und Bad Oeynhausen.