Die Natur im Kreis Minden-Lübbecke hat jeden Tag neue Schauspiele zu bieten – wie zum Beispiel diese seltenen »Hole Punch Clouds« (Löcher in der Wölkchen-Decke) am vergangenen Wochenende über dem Wiehengebirge. Um den Naturschutz weiter zu fördern, überlegt die Stadtverwaltung in Espelkamp, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/aha). Das Thema Klimaschutz ist seit Monaten in aller Munde. Auch in Espelkamp haben die verschiedenen Ratsfraktionen Anträge eingebracht, was zu tun ist, um in der Stadt den Belangen des Klimaschutzes gerecht zu werden.