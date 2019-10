Die Spannung im Lehrerzimmer der Grundschule am Auewald steigt: Die Viertklässler Julia, Marlon und Maurice (von links) warten auf den Moment, wenn Radio-Reporterin Insa Backe vom WDR Kinderradiokanal ihnen das Zeichen gibt: Ihr seid auf Sendung! Foto: Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB/ko). Auf der ganzen Welt – überall dort, wo am Freitagabend ein Radiogerät eingeschaltet war oder das Internetradio Kiraka lief, ist für eine Stunde lang Espelkamp zu hören gewesen. Der WDR sendete live aus der Grundschule am Auewald.

Die Reporterin Insa Backe moderierte zusammen mit den drei Schülern Maurice Rehling, Marlon Lehde und Julia Kempf aus dem Lehrerzimmer die Kindersendung. Auf dem Schulhof stand ein Bulli mit Satellitenschüssel, von dem aus gesendet wurde. »Ich bin nervös«, gestand Maurice. »Ich auch«, stimmte Marlon zu. »Ich auch. Ich auch«, sagte Julia. »Aber ohne das wäre es langweilig. Wann geht es los?«, fügte sie hinzu und sprach damit für das ganze Schülertrio. Nur noch wenige Momente. Dann war Sendebeginn. »Denkt daran. Jeder Satz ist wichtig«, sagte Insa Backe. Mit den Fingern zählte sie von drei nach eins herunter und die Auewald-Schüler waren auf Sendung.

Johannes aus der Regie in Köln begleitete das Quartett. Währenddessen verfolgten die 37 weiteren Schulkameraden der am Radioprojekt beteiligten Klassen 4b und 4c sowie andere Mitschüler, Eltern und Lehrer die Sendung live in der gut gefüllten Aula. »Espelkamp, wo seid ihr?«, fragte der Moderator aus Köln und erntete einen Riesenjubel aus der Aula, der ins Studio übertragen wurde und die Membranen der Radios zitterten ließ.

Projektwoche

Zur Vorbereitung des großen Momentes war der Kinderradiokanal Kiraka des WDR eine Woche lang in Espelkamp zu Gast. In den Tagen vor den Herbstferien durften die Kinder der Grundschule am Auewald das Kiraka-Programm mitgestalten. Sie nahmen eine Umfrage, Musikwünsche, eine Reportage und Kindernachrichten auf: Reporterin Insa Backe und das Klicker-Nachrichtenteam waren an drei Tagen zu Gast, um den Schülern das Medium Radio näher zu bringen.

Schon bei der Begrüßung am Montagmorgen eroberte die Reporterin die Herzen der Kinder. An diesem Tag nahmen die Schüler der beiden teilnehmenden Klassen eine Umfrage zum Thema »Freizeit« auf. Außerdem wurden Musikwünsche und Rätsel zu verschiedenen Tieren aufgenommen.

Abstecher ins Storchenmuseum

Kurz vor Mittag machten sich die Mädchen und Jungen auf den Weg ins Storchenmuseum nach Petershagen. In der reizvollen Atmosphäre des mehr als 300 Jahre alten Gebäudes in Windheim wurde in einer anschaulichen Führung eine Reportage über Störche aufgenommen.

Beim Nachrichten-Workshop mit dem Nachrichtenteam hielten die Schüler eine echte kleine Redaktionskonferenz ab und stellten fest, wie schwierig es ist, sich für ein Thema zu entscheiden. Sie befassten sich zum Beispiel mit den Themen Umwelt und Greta Thunberg sowie starke Mädchen.

Am Freitag erläuterte Insa Backe den Kindern die Begriff »fake news« und warum so viele Menschen auf die falschen Nachrichten hereinfallen. »Wenn jemand Lügen verbreitet, braucht man immer jemanden, der ›Stopp‹ sagt«, sagte sie und erklärte: »Wenn sich die Lüge einmal im Kopf festgesetzt hat, hat es die Wahrheit schwer.« Am Ende der Unterrichtseinheit schrieben die Kinder unter anderem eine Falschmeldung über die Lübbecke-Natter, eine neue Schlangenart, die Spaziergänger im Moor entdeckt hätten.

Höhepunkt Live-Schaltung

Der Höhepunkt der Radiowoche war natürlich die Live-Schaltung am Freitagabend. Im Verlauf der Sendung versuchten Julia, Maurice und Marlon verschiedene Rätsel zu lösen, während ihre Zuhörer in der Aula die Daumen drückten. Die Drei wussten zum Beispiel, welche Tiere Winterschlaf halten und welches starke Mädchen aus einem Buch nicht zur Schule ging: Pippi Langstrumpf. Gewonnen haben sie damit Bücher und Hörspiele für die Schulbücherei.

Wichtiger als die Preise war am Ende aber die Bestätigung, dass die Mädchen und Jungen etwas gemeinsam erarbeitet haben und die Begeisterung dafür bis über die Herbstferien hinaus andauern wird. Die Lehrerinnen Stefanie Aurich und Tanja Schätzle freuten sich über die Leidenschaft der Kinder und die tolle Atmosphäre während der Woche. Insa Backe sagte, sie habe sich richtig wohlgefühlt: »Ihr könnt euch wieder bewerben.« Julia konnte gar nicht genug von der Radioarbeit bekommen: »Wir wollen die Kopfhörer aufbehalten.«