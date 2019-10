Espelkamp(WB). Mit Hilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke, auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers zu kommen. Der Mann steht im Verdacht, im März dieses Jahres in eine Bankfiliale in der Breslauer Straße in Espelkamp eingedrungen zu sein. Aus dem Bürobereich entwendete der Verdächtige einen kleineren Geldbetrag.