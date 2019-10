Die ersten vier Baukomplexe stehen vor der Fertigstellung. Sie beherbergen 75 Eigentumswohnungen.

Mega-Projekt

Der Ort, an dem die Aufbau ihr Mega-Projekt umsetzt, hat für Espelkamp eine ganz

Der neue Ostlandpark

besondere Bedeutung. Es handelt sich nämlich um den Bereich des Garagenhofes.

Manfred Steinmann vom Espelkamper Geschichtskreis hat einen Blick in die Historie dieses zentralen Platzes in der Innenstadt geworfen. »Keine Straße, kein Platz in Espelkamp hat sich im Laufe der Zeit so verändert wie die Ostlandstraße mit dem ›Garagenhof‹«, sagt der Geschichtskenner.

Von 1939 bis 1945 war der »Garagenhof« der Kraftfahrhof der Heeres-Munitionsanstalt (Muna) – bestehend aus zwei großen Kraftfahrzeughallen, einer Werkstatt und einer Tankanlage. Nach dem Krieg gehörte der Garagenhof bis Februar 1950 zum Sperrbezirk der »Car unit«, einer Fahrbereitschaft mit deutschen Kriegsgefangenen unter britischem Befehl. »Danach entwickelte sich der Garagenhof zu einem weiteren Gründungsschwerpunkt beim Aufbau der Stadt.«

»Villa Lok«

Steinmann erläutert die Entwicklung des Garagenhofes unter anderem anhand des heutigen Hotels Mittwald. Aus dem ehemaligen Lokschuppen – der »Villa Lok« (die auf dem historischen Foto unter der Nummer 1 zu sehen ist) – sei das riesige Hotel Mittwald entstanden.

Auf dem Garagenhof wurde zudem am 9. Mai 1951 die Tankstelle durch Max Schulz in Betrieb genommen – auf dem historischen Foto ist sie unter Nummer 2 zu sehen. Die »Tanke« wurde im Jahr 2009 abgebaut und sei schließlich an die Isenstedter Straße verlagert worden, zeigte Steinmann die Entwicklung auf.

Auch ein Geschäftshaus mit der Fleischerei Kurt Frey und der Bäckerei Franz Baldrich (Nummer 3) habe der Garagenhof beherbergt. Dieses Gebäude sei im Sommer 2016 abgerissen worden.

Sportstätten

Großen Anteil an der Entwicklung des Platzes hatte auch die Ostlandschule. So sei die Südseite der Garagenhalle bis ins Jahr 1968 von der Feuerwehr genutzt worden (Nummer 4). 1977 wurden dort die Gebäude teilweise abgerissen – aufgrund der Errichtung von Außensportstätten für die Ostlandschule.

Das Werkstattgebäude der Muna (Nr. 5) sei am 25. März 1945, Palmensonntag, bombardiert worden, erläuterte Steinmann. Dort stehe heute das Mehrfamilienhaus. An der Nordseite des Platzes hatten ebenfalls Garagenhallen ihren Platz gefunden (Nr. 6). Diese seien 2010/11 abgerissen worden.

»Gründungszentrum«

Es habe damals sogar auf dem Platz eine Art »Gründungszentrum« (Nr. 7) gegeben. In dem Geschäftshaus haben die Firma Klems (Fahrräder, Motorräder), Bruno Pfeiffer (Uhrengeschäft), Josef Wondratschek (Lebensmittelgeschäft) sowie die Krebs-Apotheke ihre Heimat gehabt. Das Haus sei 2011 abgerissen worden.

Auf der freien Fläche des Garagenhofs habe zudem 20 Jahre lang, von 1952 bis 1972, der Wochenmarkt stattgefunden. Der ist mittlerweile auf dem Wilhelm-Kern-Platz beheimatet. Der Platz des ehemaligen Garagenhofes wird nun das Zentrum des neuen Ostlandparks werden.

Die Zentralität des Ortes und seine Bedeutung beim Aufbau Espelkamps haben dem Garagenhof einen festen Platz in der Geschichte Espelkamps beschert. Ihn in seinem Originalzustand zu erhalten, sei aus rein bautechnischen Gründen nicht machbar gewesen. Dafür sei die Bausubstanz der verschiedenen Gebäude nicht hoch genug gewesen. »Der Zahn der Zeit hat daran genagt«, sagte Manfred Steinmann. Denn es sei damals zu Muna-Zeiten sehr sparsam gebaut worden.

Mietwohnungen

Nach der Fertigstellung der Eigentumswohnungen will die Aufbaugemeinschaft in der Ostlandstraße – im Bereich des ehemaligen Garagenhofes – weitere 112 Mietwohnungen bauen.