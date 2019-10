Espelkamp (WB). Nicht nur die qualifizierte Ausbildung junger Leute in zukunftsfähigen Berufen genießt in der international tätigen Gauselmann Gruppe einen hohen Stellenwert – auch der internen Ausbildung angehender Führungskräfte wird besondere Aufmerksamkeit in Verbindung mit gezielten Trainings geschenkt.