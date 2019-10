Die lange Oldie-Nacht im Bürgerhaus wird mit den bekannten heimischen Bands Papa Beat und Smooth & Groovy ausgerichtet. Live gespielt werden Rock- und Pop-Hits aus den 60-ern bis in die 2000-er Jahre. »Wir machen eine Party für alle, die gute handgemachte Musik hören und natürlich auch dazu tanzen wollen«, versprechen die Vertreter vom Verein Forum. Insgesamt werden elf Musiker die Bühne des Bürgerhauses betreten.

Heimische Gefühle

Papa Beat aus dem Lübbecker Land spielt echte Klassiker wie »Yellow River«, »Hey tonight«, »I hear you knocking«, »Born in the USA« und viele weitere Hits. Die Band verfügt mit Kerstin Speckmeier über eine profilierte Sängerin. Mit Bernd Oevermann an den Drums (früher Clan), Jürgen Melcher am Bass (früher Cheyenne) und Rüdiger Lusmöller an der Gitarre (früher Playback) können routinierte Instrumentalisten auf der Bürgerhaus-Bühne begrüßt werden.

Ebenfalls aus heimischen Gefilden kommen Smooth & Groovy. Die Band setzt sich aus bekannten lokalen Musikern zusammen. Sie spielen unter anderem Songs von Tina Turner, Brian Adams und Amy Winehouse. Die Formation um Keyboarder Michael Streich tritt mit siebenköpfiger Besetzung an.

Vorverkauf gestartet

Die Instrumentalisten Kai Trylatus an den Drums, Heiwi Meier am Bass und »Speedfinger« Enno Bödeker an der Leadgitarre werden von einer breiten Gesangsfraktion unterstützt: Christian Streich (Gitarre), Georgia Gavriilidou und Andrea Brockschmidt singen mit ausdrucksstarken Einzelstimmen aber auch harmonischem Satzgesang. Der Motto-Song der Veranstaltung »Verdammt lang her – der bekannte Song der Kölner Band BAP– wird natürlich auch gespielt.

Die Veranstaltung im Bürgerhaus beginnt um 20 Uhr am Samstag, 9. November. Eintrittskarten gibt es im vergünstigten Vorverkauf in der Espelkamper Buchhandlung Lienstädt und Schürmann in der Breslauer Straße, im Kulturbüro Espelkamp im Bürgerhaus sowie natürlich auch an der Abendkasse.