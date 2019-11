Die Gartenhütte am Frotheimer Weg ist bei dem Brand vollständig zerstört worden. Foto: Volker Dau, Feuerwehr Espelkamp

Espelkamp (WB). Am Frotheimer Weg in Espelkamp ist am Freitagmittag eine Gartenhütte durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Die Feuerwehr Espelkamp wurde gegen 12 Uhr alarmiert.