Espelkamp-Isenstedt (WB/ko). Die Bezirksgruppe Lübbecke-Hille im Chorverband Nordost-Westfalen hat einen neuen Vorsitzenden. Oliver Sablottny trat in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dorfkrug Kaiser in Isenstedt die Nachfolge von Hartmut Kämper an, der vier Jahre lang an der Spitze stand. Der 43-jährige Chorleiter des MGV Haldem war zuvor stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbandes.