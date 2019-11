Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Der Gruselschocker folgt auf den Action-Knaller, der Disney-Klassiker läuft vor dem Beatles-Werk – die Aufbaugemeinschaft hat zu ihren Kinotagen vom 22. bis 24. November eine tolle Mischung an Kinofilmen gefunden. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Elite-Kino ausgerichtet.

Ein Selbstläufer

Das Programm jedenfalls scheint bei den Mietern bestens anzukommen. Hans-Jörg Schmidt, der Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft, sagte bei der gestrigen Pressekonferenz im Elite-Kino, dass das Rekord-Ergebnis des Vorjahres wohl noch einmal getoppt wird. »Mehr als 1250 Karten sind bereits weg. Schon zum City-Fest wurden wir gefragt, wann die Kinotage sind und welche Filme gezeigt werden.«

Die Kinotage seien ein Selbstläufer geworden. Die Mieter der Aufbau hätten diesen Termin fest im Kalender stehen. Bereits zum neunten Mal richtet die Wohnungsbaugesellschaft die Veranstaltung aus. Eingeladen sind alle Mieter der Aufbau. Sie können die Filme umsonst sehen und erhalten zudem gratis Popcorn und ein Getränk nach Wahl dazu.

Zusammenarbeit

Zudem stehen die Mitarbeiter der Aufbaugemeinschaft vom 22. bis 24. November im Elite bereit und bedienen die Besucher – gemeinsam mit der Familie Meyer, den Betreibern des Kinos.

Die Aufbaugemeinschaft lässt sich bei der Zusammenstellung des Programms von Karl-Heinz Meyer beraten. »Er macht so ziemlich alles möglich«, lobte Schmidt die Zusammenarbeit mit Meyer. Und der weiß auch, dass es wichtig sei, Qualität im Kino zu zeigen. »Mein Vater hat immer gesagt: ›Zufriedene Kunden kommen wieder‹«, sagte Meyer.

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für die Kinotage ist jedenfalls riesig. »Wir haben nur noch ein paar Restkarten. Das Schöne ist, dass es eine etablierte Veranstaltung geworden ist«, freute sich Hans-Jörg Schmidt über das große Interesse.

Das Programm

Die Mieter der Aufbau können sich auf ein spannendes Wochenende freuen. Das Programm dürfte für jeden Film-Fan etwas im Angebot haben. In der Übersicht sieht das so aus: Freitag, 22. November: 19 Uhr Angel has fallen (Action), 21.30 Uhr ES (Horror).

Samstag, 23. November: 15 Uhr Der König der Löwen (Disney), 17.30 Uhr Fisherman’s Friends (Komödie aus England), 20 Uhr Das perfekte Geheimnis (deutsche Komödie).

Sonntag: 13 Uhr Pets 2 (Tier-Animations-Komödie), 15 Uhr Der König der Löwen, 17.30 Uhr Yesterday (Beatles-Komödie), 20 Uhr Das perfekte Geheimnis. Einige Restkarten gibt es noch bei der Aufbaugemeinschaft unter Telefon 05772/5650.