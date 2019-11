Espelkamp (WB/JP). In der Spielzeit 2018/19 haben 13.849 Personen die 27 Veranstaltungen des Volksbildungswerkes besucht.

In der Spielzeit 2017/18 waren es noch 14.795 Besucher bei 30 Veranstaltungen. Mit einem Defizit von 4.488.63 Euro sei der Verlust in dieser Spielzeit aber deutlich geringer ausgefallen als gedacht, sagte Kassierer Raimund Rüter bei der Versammlung des Volksbildungswerkes im Restaurant Santorini.

Produktionskosten

Er begründete den Verlust mit den ansteigenden Honoraren für die Künstler, weil Qualität, so wie sie das Volksbildungswerk bieten wolle, eben Geld koste. Darüber hinaus seien Produktionskosten in Höhe von 8281,20 Euro für das Ensemble Espelkamp erst in diesem Jahr berücksichtigt worden.

Rüter erklärte auch, dass das Volksbildungswerk aus den Vorjahren ausreichend Rücklagen gebildet habe und finanziell gut dastehe. So weist die Ergebnisentwicklung von 2011 bis 2018 eine positive Jahresbilanz zwischen etwa 7000 und 24.000 Euro auf.

Während der Versammlung wurden die Kassenprüfer Karl-Heinz Hentschel und Eckhard Schneegans in ihren Ämtern bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt.

Guter Besuch

Der Vorsitzende Ernst Becker zog eine positive Bilanz der zurückliegenden Spielzeit: »Von den 27 Veranstaltungen sind zehn für Kinder und Jugendliche gewesen. Dazu zähle ich auch die Aufführung von Theater Total. Die fünf Auftritte der Schatulle waren sehr gut besucht und auch der Jahresrückblick von Bernd Gieseking, der zum ersten Mal im Theatersaal ausgerichtet wurde, war ein Riesenerfolg.

Mit dem Genre des Jugendtheaters wolle das Volksbildungswerk vor allem die Schulen »mit ins Boot« holen. »Wir sind da auf einem guten Weg, das Jugendtheater im Neuen Theater zu etablieren«, sagte Becker.

Abonnementreihen

Geschäftsführerin Gabi Kopp stellte die Abonnementenzahlen. »In den drei Abonnementreihen und zusammen mit dem Jugendabonnement haben wir 1330 Abonnenten«, sagte die Geschäftsführerin und führte aus, dass es zur vorherigen Spielzeit nur leichte Veränderungen gegeben habe. »Durch das Angebot von Theater á la Carte haben wir bewusst in Kauf genommen, dass langjährige Abonnenten aus ihren festen Reihen abspringen und ihr individuelles Theatermenü zusammenstellen. Das wird rege in Anspruch genommen«, so Kopp.

Programm-Ausblick

Vorstandsmitglied Bärbel Brandt gab während der Jahreshauptversammlung auch Einblicke in das Programm für die Spielzeit 2020/2021. Für die Freunde des Theaters hat dieses erneut einiges zu bieten. Die bewährte Mischung aus Schauspiel, Komödien, Kindertheater und Konzerten verspricht erneut eine ausgewogene Mischung. So sind im Programm unter anderem Oscar Schindlers Liste, ein biografisches Schauspiel über Marie Curie und die Komödie »Komplexe Väter« mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder in den Hauptrollen zu finden.

Ebenfalls wieder erwartet wird im Frühjahr 2021 das Bochumer Theaterprojekt Theater Total.