Ausnahmsweise wurde diese Benefizveranstaltung mit Unterstützung von Espelkamper Kindern am Montag nach dem Martinstag organisiert. Spendenzweck war in diesem Jahr die »Kinderhilfe in Siebenbürgen«, ein Hilfsprojekt für Roma-Kinder in Rumänien von Jenny Rasche. Dieter Meißner schätzte die Zahl der Kinder, die mit singend mit Laternen von Haus zu Haus zogen und um Spenden baten auf 300. Hinzu kämen 150 Begleitpersonen.

Neben Spenden auch Süßigkeiten

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen haben in 65 Bezirken in der Innenstadt bei zahlreichen Häusern geklingelt und um Spenden für das Hilfsprojekt gebeten. Dazu führten sie verplombte Spendendosen mit sich. Neben den vielen kleinen und »leisen« Spenden bekamen sie auch Süßigkeiten. Und auch an den Stationen hätten noch einmal 50 Helfer auf die Sammler gewartet. Meißner erklärte, dass der Sammelzweck schon im Vorfeld auf eine positive Resonanz gestoßen ist. Viele Menschen hätten bereits Spenden auf das Spendenkonto der Baugemeinde, das auf den Flyern angegeben ist, überwiesen.

Diese Summe stehe noch nicht endgültig fest, da auch im Nachhinein noch viele Personen spenden würden. Wie Dieter Meißner mitteilte, beträgt die Spendensumme der Büchsensammlung vom Montag nach der ersten Zählung 5615 Euro.

1000 Martinshörnchen

Rudi Riesen und Peter Petker begrüßten die vielen jungen Sammler am Montagabend im Martinshaus. Der Abschluss wurde den Kindern mit Martinshörnchen versüßt. Der Espelkamper Bäcker Klaus Röbelt hatte 1000 Stück gebacken. Traditionell ist eine Ecke der besonderen Milchhörnchen mit Erdbeer- und die andere mit Aprikosenmarmelade gefüllt.

Zum Service-Team im Martinshaus gehörten Anette Warkentin, Maria Schäfer, Anita Riesen, Helene Peker und Katharina Riesen, die Kaffee und Kakao und die beliebten Gebäckstücke servierten, die Röbelt nur einmal im Jahr backt. Evelyn Wiebe las den Kindern die Geschichte vom barmherzigen Samariter vor. Hanna Pätkau sang mit den Kindern das Lied »Jesus heißt uns leuchten«.