Das Geschwisterpaar Angelina und J.C. Grimshaw haben einmal mehr mit ihrer Musik die Zuhörer in Gestringen begeistert. Für J.C. war es der siebte Besuch in der Alten Schule Foto: Jan Lücking

Espelkamp (WB/JP). Bereits zum siebten Mal gab der britische Sänger und Multiinstrumentalist J.C. (Jean-Claude) Grimshaw ein Gastspiel in der Alten Schule in Gestringen. Gemeinsam mit seiner Schwester Angelina (Gesang und Gitarre) faszinierte er das Publikum mit seinem virtuosen Gitarrenspiel und Liedern aus der eigenen Feder.

Mit einer Mischung als Folksongs und gefühlvollem Blues erzählten die Lieder unter anderem vom regnerischen Wetter in Großbritannien. So zum Beispiel der »Vogelscheuchen-Blues«, den Multiinstrumentalist J.C. schrieb, nachdem er eines Tages vom Regen völlig durchnässt nach Hause kam. Die beiden Vollblutmusiker führten selbst durch das Programm, scherzten gelegentlich mit dem Publikum und beeindruckten mit sehr gefühlvollem Blues. Für einen ganz besonderen Hörgenuss sorgte J.C Grimshaw mehrfach, wenn er sein virtuoses Gitarrenspiel dominieren ließ und dem Gestringer Publikum zeigte wie gut er sein Instrument beherrscht. Einfach grandios.

Mehrfach Zwischenapplaus

Das Publikum ließ sich mehrfach zu begeistertem Applaus hinreißen und gab auch immer wieder einmal Zwischenapplaus. Der J.C. faszinierte das Publikum auch mit seinem genialen Zusammenspiel von Gitarre und Harmonika. Wenn er mit der alten Lap-Steel-Gitarre auf den Oberschenkeln loslegte, sorgte er für weitere Höhepunkte des Konzertabends in der urigen Schule mit dem Türmchen. Kerzenschein von Teelichtern auf dem Tischen trugen ihren Teil zu einer gemütlichen Atmosphäre bei.

Grandioser Hörgenuss

Die beiden Vollblutmusiker aus Großbritannien zeigten ihre Spielfreude und brauchten nicht lange um das Publikum in Vor-Gestringen auf ihrer Seite zu haben. Ein grandioser Hörgenuss aus virtuosem Spiel an den Instrumenten, tollen Stimmen und eigenen Kompositionen. Die Geschwister bekamen viel Applaus vom Publikum. Ein rundum gelungener Abend.

Mit dem Kabarettisten Lutz von Rosenberg Lipinski endet am Freitag, 22. November, das Programm im zweiten Halbjahr in der Alten Schule. Bürgervereinspräsident Addi Alexis Schaefer kündigte den Künstler an als einen »waschechten Kabarettisten für die Freunde des schwarzen Humors«. Beginn ist um 20 Uhr.