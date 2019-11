Ziel der »Taschengeldbörse« ist es, so genannte Servicebrücken zu schaffen – zwischen Jugendlichen und der älteren Generation. Dabei sollen auch die digitalen Möglichkeiten genutzt werden.

Ein Einblick

Um einen Einblick zu erhalten, wie eine solche Börse funktionieren kann, haben Reinhard Rödenbeck und Gunter Kramer vom Espelkamper Seniorenbeirat Peter Teschner vom Seniorenbeirat in Delbrück zu einem Vortrag eingeladen. 35 Interessierte kamen zu einem regen Austausch ins Bürgerhaus. Die Idee bei der Taschengeldbörse ist einfach: Ältere Menschen benötigen bei einigen einfachen Tätigkeiten häufiger ein wenig Unterstützung zum kleinen Preis. Jugendliche suchen hingegen häufig eine Möglichkeit, unkompliziert und ohne dauerhafte Verpflichtung ihr Taschengeld aufzubessern. Die Börse bringt diese beiden Interessen zusammen.

»Digitalisierung« und »Vernetzung« von Hilfesuchenden und Anbietern von Unterstützung sind bei der vorgestellten Taschengeldbörse zwei Schlagwörter, die in Verbindung von Hauptamt und Ehrenamt, wie Teschner betont, »im Vorfeld«, erledigt werden müssen. Beide Seiten sind in einem geschlossenen Netzwerk registriert. »Bewusst wollten wir in Delbrück kein offenes Anbieter und Nachfrage-Modell aufbauen. Wir möchten für beide Seiten ein Stück weit Kontrolle« – unter anderem mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zudem gebe es in Delbrück eine einmalige Anmeldung für die Teilnehmer der Börse bei der Stadt.

Ohne Probleme

Das Modell sei bereits von anderen Ortschaften übernommen worden. Die Software könne problemlos von anderen Städten und Gemeinden übernommen werden, um individuelle Börsen aufzubauen.

Der Delbrücker Seniorenbeirats-Beauftragte schlug vor, Vereine, Kirchen oder auch den Jugendbeirat und andere Ortsverbände mit ins Boot zu holen, die als Leitstelle von Angebot und Nachfrage fungieren könnten. Teschner sagte aber auch: »Das persönliche Gespräch bleibt wichtig«. Viele »Babysitter, Heckenschneider und Rasenmäher« würden nach einem einmal vermittelten Kontakt direkt neue Hilfsaufträge abschließen. Teschner sagte weiter, dass die finanzielle Abwicklung nicht vom Netzwerk verfolgt und kontrolliert werde.

Bedenken

Klaus Neumann vom Siedlerbund und Marlo Pfau vom Quartiers-Management hatten Bedenken, dass die Anmeldung und Registrierung der Börse bei der Stadt sowohl die Jugendlichen als auch die Senioren abschrecken könne. Manfred Brand, Sprecher des SPD-Seniorenkreises, erklärte, dass nicht jeder Senior einen Computer oder ein Smartphone habe und somit keine Möglichkeit der Teilhabe hätte.

Teschner betonte: »Ich bin von diesem Modell total überzeugt. Auch in Espelkamp wird das funktionieren.« Teschner berichtete, dass Delbrück 32.000 Einwohner habe und 87 Personen seit drei Jahren bei der Taschengeldbörse mitmachen würden. Er wünschte sich, dass die 35 Vortragsbesucher in den nächsten Tagen und Wochen als Multiplikatoren dienen würden. »Die Taschengeldbörse funktioniert nicht von alleine.«

Interesse

Rödenbeck stellte fest, das grundsätzliches Interesse vorhanden ist. Der Seniorenbeirat werde die Taschengeldbörse weiter vorantreiben. »Sie soll nach der erfolgreichen Umsetzung des Borås-Parkprojektes unser neues großes Aufgabenfeld sein«, erläuterte der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Rödenbeck dankte seinem Stellvertreter Gunter Kramer. Er sei wie bei so vielen Vorhaben und Anliegen des Beirates treibende Kraft. »Ohne ihn wäre der Vortragsabend nicht möglich geworden«, erklärte Rödenbeck.