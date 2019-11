Etwa 60 Anwohner der Fleggestraße sind am späten Donnerstagnachmittag ins Rathaus gekommen. Grund war der geplante Ausbau der Fleggestraße. Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp (WB/fq). Soll die Fleggestraße ausgebaut werden? Mit dieser Frage haben sich am Donnerstagnachmittag etwa 60 Anlieger der Straße in Isenstedt und die Experten der Verwaltung beschäftigt. Bereits vor etwa einem Jahr wurde das Thema im Ratssaal behandelt.

Damals wurde teilweise hitzig diskutiert. Die Stadtverwaltung hatte dieses Mal Michael Sahm von der Consulting-Firma BCC aus Frankfurt eingeladen, um die Anliegerversammlung zu moderieren. Nachdem die Verwaltung ihre beiden Ausbauvarianten für die Straße vorgestellt hatte, wurde schnell deutlich, dass viele der Anlieger weiterhin nicht bereit sind, die fälligen Straßenbaubeiträge zu zahlen.

Probeabstimmung

Bernd Fangmeier von den Stadtwerken erläuterte, dass derzeit innerhalb der Landesregierung über finanzielle Erleichterungen für die Anlieger bei den Baubeiträgen diskutiert werde. Seitens der Anlieger wurde jedoch eingeworfen, dass die heftig in die Kritik geratene Abgabe in ein paar Jahren ganz wegfallen könnte. In einer Probeabstimmung jedenfalls sprach sich die deutliche Mehrheit der Anwohner dafür aus, keine der vorgeschlagenen Ausbauvarianten umzusetzen.