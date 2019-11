Die Fleggestraße gilt als Haupterschließungsstraße. Demnach müssen sich die Anlieger nach aktueller Gesetzeslage mit 30 Prozent an den Sanierungskosten beteiligen. Die 600 Meter lange Straße soll befestigte Seitenränder und 13 neue Straßenlaternen erhalten.

Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). »Wenn das beschlossen wird, sind die Anlieger der Fleggestraße die letzten Deppen.« Es fielen deutliche Worte in der Anliegerversammlung zum Ausbau der Fleggestraße.

Etwa 60 Anwohner der Fleggestraße waren am Donnerstagnachmittag in den Ratssaal gekommen (wir berichteten gestern). Die Stadtverwaltung hatte eingeladen, um ihre Pläne für die Sanierung der Straße vorzustellen.

Knackpunkt

Knackpunkt an den Plänen ist, dass die Straße unter das Kommunalabgabengesetz (KAG) fällt und somit die Anlieger bei einem Ausbau ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Dagegen aber wehren sich die meisten Anlieger.

Sonja Glässner von den Stadtwerken erklärte zunächst, dass es sich bei der Fleggestraße um eine »dominante, markante Nord-Süd-Verbindung« handele. Doch weise die Straße ein so großes Schadensbild auf, dass man nicht mehr von Instandhaltungsmaßnahmen sprechen könne. Die Straße muss grundsätzlich saniert werden.

Soweit waren die Beteiligten im vergangenen Jahr auch schon. Damals aber wurde die Entscheidung vertagt, weil Unklarheit über die Verlegung des Glasfaserkabels für schnelles Internet herrschte. Dies ist nun durch den Breitbandausbau im Mühlenkreis geklärt.

Gefahrenquellen

Daher wurde die erneute Anliegerversammlung einberufen. Denn die Stadtverwaltung betonte, dass die Schäden an der Straße sehr schnell sehr viel größer würden. »Die Stadt nimmt ihre Verkehrssicherheitspflicht sehr ernst. Der Eigentümer muss die Gefahrenquellen abwenden«, betonte Glässner.

Erneut wurden die beiden Ausbauvarianten vorgestellt, die bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt waren. Der kleine Unterschied: Die Baukosten sind gestiegen. Bewegten sich die geschätzten Baukosten vor einem Jahr noch im Bereich zwischen 598.000 und 623.500 Euro wurden für die Variante 1 nun Baukosten in Höhe von 654.675 Euro und für die Variante 2 Kosten in Höhe von 627.900 Euro aufgerufen – jeweils etwa 30.000 Euro mehr als noch vor 12 Monaten.

Variante 1 sieht einen befahrbaren Seitenstreifen vor, Variante 2 drei Begegnungsbuchten, damit entgegen kommende Fahrzeuge sich problemlos begegnen können. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Verwaltung auf Nachfrage deutlich betont, dass die Straße nicht für den allgemeinen Lkw-Verkehr freigegeben wird. Anlieger aber dürfen die Straße auch mit Lkw befahren.

Befestigter Gehweg

Es soll einen befestigten Gehweg sowie einen Ausbau der Beleuchtung geben. All diese Maßnahmen müssen aber von den Anliegern mitgetragen werden – in diesem Fall mit 30 Prozent an den Gesamtkosten. Bernd Fangmeyer (Stadtwerke) betonte, dass es einen Gesetzesentwurf gebe, der vorsieht, dass die Anlieger bei den KAG-Beiträgen deutlich – und zwar bis zur Hälfte der Kosten – entlastet werden könnten. Der Entwurf sei aber von der Landesregierung noch nicht beschlossen.

Abschaffung

Die Anlieger konnten den KAG-Beiträgen nicht viel abgewinnen. Aus den Reihen der Bürger war zu hören, dass man doch erstmal warten solle, ob die Landesregierung nicht doch noch die Abschaffung der KAG-Abgabe beschließt. Würde dies so kommen, seien die Anlieger der Fleggestraße die »letzten Deppen«, wenn ein Ausbau der Straße nun mit KAG-Beiträgen beschlossen werden würde, sagte ein Besucher.

Eine weitere Kritik an den KAG-Beiträgen seitens der Anwohner lautete: Die Hälfte der gezahlten Summe durch die Bürger werde für Verwaltungsaufwand verwendet. Ein Anlieger bezeichnete dieses System als ein »sich selbst leckender Lutscher«. Für diese und weitere Äußerungen gab es viel Beifall von den Anwohnern.

Bei einer Probeabstimmung wurde deutlich, dass die Mehrheit der Anlieger einen Ausbau – zumindest in den beiden von der Stadt vorgestellten Varianten – nicht wünscht. Ein Vorschlag aus der Bürgerschaft war, die Straßenoberfläche der Fleggestraße »in Schuss zu bringen« und alles andere »soll belassen werden, wie es ist«. Dann solle man abwarten, wie es in ein paar Jahren aussehe. Diesem Vorschlag entgegnete Stadtwerke-Experte Fangmeyer: »Die Baukosten werden steigen. Das steht für mich fest. Es ist aber nicht sicher, ob die KAG-Beiträge abgeschafft werden.«

Andere Meinungen

Es gab auch andere Stimmen aus der Bürgerschaft, die sich sehr wohl einen Ausbau der Fleggestraße im Sinne der Verwaltung vorstellen können. So sagte ein Familienvater, dass er sich einen Straßenausbau aus Gründen der Sicherheit für seine Kinder wünsche.

Fragebogen

Die Anlieger bekommen in den nächsten Tagen einen Fragebogen zugeschickt, auf dem sie vermerken können, welche Ausbauvariante sie für die Fleggestraße wünschen. Sie könne auch ankreuzen, dass sie keine Sanierung wollen. Über das Ergebnis und die Zukunft der Straße wird der Stadtentwicklungsausschuss voraussichtlich in seiner Sitzung am 3. Dezember weiter entscheiden.