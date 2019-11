Über eine Spenden in Höhe von 200 Euro von den Landfrauen konnte sich die Leiterin des Nachbar-schaftszentrums Erlengrund, Elke Schwabedissen (Mitte), freuen.

Espelkamp (WB). Die Landfrauen haben sich zu ihrer jährlichen Herbstausfahrt getroffen. In diesem Jahr war Espelkamp ihr Ziel. Landfrauen aus dem ganzen Mühlenkreis kamen zusammen, um einen schönen und informativen Nachmittag zu verbringen. Diese Veranstaltung gilt als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit, die immer wieder von den Landfrauen geleistet wird.

Am Schloss Benkhausen unternahmen die Stadtführer Ernst Becker, Dr. Dieter Köpper, Wolfgang Hintersdorf und Ulrike Vieker mit den Landfrauen zunächst einen geschichtlichen Rundgang. Dieser führte vom Erbbegräbnis über das Schloss bis hin zum Park. Auch die Geschichten der Menschen, die dort lebten, wurde erzählt.

Jahresmotto

Das Jahresmotto der Landfrauen »Gib Plastik einen Korb« kam nicht zu kurz. Inge Gehrmann und Heidi Witte hatten aus alten Oberhemden Beutel genäht, die mit leckerem Obst und Kleinigkeiten gefüllt waren. Beim Einsteigen in die Busse wurde an jede Landfrau je ein Beutel verteilt. Dann ging die Fahrt weiter in Richtung Espelkamp.

Die Geschichte Espelkamps als Heeresmunitionsanstalt bis zur Umgestaltung der Hallen in Unterkünfte für Vertriebene wurde bei einer Stadtrundfahrt erläutert. Erstaunt waren die Teilnehmerinnen auch über die vielen bunten Gebäude in der Stadt.

Danach ging es zum Jugendzentrum Isy 7. Dort stellten Frank Engelhardt und Mike Zimmermann aktuelle Projekte des Hauses vor. Alle Teilnehmerinnen waren sich einig, das so eine Institution seinesgleichen sucht.

Kaffee im Nachbarschaftszentrum

Das letzte Ziel war das Nachbarschaftszentrum am Erlengrund. Dort hatten die Espelkamper Landfrauen zum Kaffeetrinken eingeladen. Begrüßt wurden die Gäste, unter ihnen auch die Damen des Kreisvorstandes Iris Niermeier, Vanessa Fenn und Eva Rahe von Christel Senckel, der stellvertretenden Bürgermeisterin und ebenfalls Landfrau. An herbstlich dekorierten Tischen hatten alle Besucherinnen die Gelegenheit, sich auszutauschen. Das Torten- und Schnittchenbuffet wurde gerne angenommen.

Als Dankeschön an das Nachbarschaftszentrum überreichte der Espelkamper Landfrauen-Vorstand eine Spende an Leiterin Elke Schwabedissen.