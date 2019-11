Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Minden-Lübbecke, lud am vergangenen Freitagabend ins Gasthaus Albersmeyer nach Frotheim zur Lossprechung der Ausbildungsabsolventen und nutzte die Gelegenheit auch, um die Goldenen Meisterbriefe zu verleihen. Wilhelm Brammeier (Hille), Gerhard Droste (Hille), Friedrich Hohmeier (Porta Westfalica), Friedrich Nottmeier (Minden), Dieter Poos (Petershagen), Wilhelm Rüter (Petershagen) und Gerhard Schiermeier (Stemwede) legten vor einem halben Jahrhundert die Meisterprüfung in der Landwirtschaft vor der Kammer ab und durften nun die Ehrenurkunden entgegen nehmen.

Ursula Bunge aus Rahden und Anneliese Röscher aus Preußisch Oldendorf erhielten an diesem Abend den Goldenen Meisterbrief der Hauswirtschaft. Auch sie können in ihrem Berufsfeld über Veränderungen und Entwicklungen berichten.

Der stellvertretende Kreislandwirt Volker Schmale brachte diese Entwicklungen und Zukunftswünsche in seiner Begrüßung auf den Punkt. Den Absolventen gab er mit auf den Weg: »Ohne Visionen gibt es keine Entwicklung, aber ohne Traditionen und konservative Werte gibt es keine Stabilität.« Es heiße also, Bewährtes mit Neuem zu verbinden und den Blick nach vorne zu richten, denn alles was man jetzt habe, werde auch in Zukunft gebraucht.

Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, unterstrich Schmales Ansätze ebenfalls. »Halten Sie weiterhin an ihren Zielen fest«, ermutigte er die jungen Landwirte und Agrarbetriebswirte. »Mit dem heutigen Tag verlassen Sie den Übungsraum und arbeiten eigenständig, Sie tragen nun die Verantwortung für ihr Handeln, was nicht bedeutet, dass mit dem Ende der Ausbildungszeit auch die Lehrzeit zu Ende ist«, so Werring. Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sei gerade in einem sich schnell entwickelnden Beruf unentbehrlich.