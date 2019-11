Sie schossen für die zweite Mannschaft der Alten Garde. Die besten drei dieses Quartetts erzielten 283 Ringe. Im vorigen Jahr traten sie noch für die erste Mannschaft an. Als Pokalverteidiger übernahm »die Erste« an diesem Wochenende die Ausrichtung und Bewirtung der Veranstaltung. Vorsitzender Wilfried Bollmeier war sichtlich zufrieden. »Wir hatten 28 Mannschaften am Start. Viele Vereine haben sogar zwei und mehr Gruppen gemeldet. Insgesamt waren an den beiden Tagen mehr als 100 Vehlager und deren Vereinsmitglieder im Dorfgemeinschaftshaus. Ich denke, dass wir somit eine tolle Resonanz hatten«, meinte er.

Beste Schützen

Wie gut die Vehlager treffen zeigte sich in den Ergebnissen mit vier zweiten Plätzen, die alle nur zwei Ringe hinter dem Sieger landeten und mit zwei dritten Plätzen, die alle wieder nur einen Ring weniger hatten als die Zweiten. Die Pokale überreichte Bürgermeister Heinrich Vieker. Er hob das gute Zusammengehörigkeitsgefühl in Vehlage hervor. Veranstaltungen wie diese würden das Miteinander im Dorf prägen und stärken. Seine Glückwünsche überbrachte auch Ortsvorsteher Friedhelm Meier.

Jeweils 97 Ringe schossen die besten Einzelschützen. Bester Einzelschütze bei den Männern wurde Günter Dürre von der Feuerwehr. Ebenso viele Ringe erzielten die beste Einzelschützin Irmgard Hülsmann aus der Damenschießgruppe sowie der beste Altersschütze Wilhelm Hegemeister vom Sozialverband.

Die Ergebnisse

In der Mannschaftswertung gab es folgende weitere Platzierungen: 2. Sozialverband (281), 3. Juckelbuben (281), 2. Feuerwehr II (281), 2. Damenschießgruppe II (281), 3. Feuerwehr (280), 3. Dorfgemeinschaft (280), 4. Jagdgenossenschaft (279), 5. Damenschießgruppe (279), 6. Die Vier vom Reitplatz (278), 7. Schützenverein Hofstaat (276), 8. Sparclub Dicke Eiche III (275), 9. Juckelbuben II (274), 10. Dreschflegel (274), 11. Sparclub Dicke Eiche II (274), 12. 1. Reit- und Fahrverein (273), 13. Die Vier vom Reitplatz II (273), 14. Schützenverein Alte Garde (272), 15. Sparclub Dicke Eiche (272), 16. Landwirtschaftlicher Ortsverein (268), 17. Damenturngruppe (267), 18. SC Blau-Weiß Vehlage (266), 19. Jungschützen (266), 20. Feuerwehr III (265), 21. SC Blau-Weiß Vehlage II (264), 22. Tischtennis (264), 23. Tischtennis II (257), Schützenverein Hofstaat II (239)

Die Schießaufsicht hatten Wilfried Ahlers und Matthias Schmidt.