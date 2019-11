Keine Frage: Es herrschte gute Laune bei den zahlreichen Besuchern. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Lübbecke, hatte zur Lossprechungsfeier eingeladen. Dort wurden nicht nur junge Absolventen geehrt. Auch die Landwirte, die vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung bestanden haben, erhielten ihren goldenen Meisterbrief (wir berichteten).

Herausforderungen

In den Begrüßungsreden wurde vor allem auf die veränderte Ausrichtung des landwirtschaftlichen Berufs eingegangen. Die Anforderungen hätten sich in den vergangenen Jahren verändert und die Erwartungen sowie die Auflagen an die Landwirte seien erheblich gestiegen. Diesen Herausforderungen gelte es, sich nun zu stellen, hieß es in den Reden zu Beginn der Veranstaltung.

Junglandwirte

Dr. Friedemann Wallis, Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer, Jan Weber, Vorsitzender des Vereins für Landwirtschaftliche Fachbildung, der stellvertretenden Kreislandwirt Volker Schmale und nicht zuletzt der Präsident der Landwirtschaftskammer Karl Werring gratulierten den neuen Junglandwirten und überreichten die Zeugnisse an Tobias Altvater (Porta Westfalica), Daniela Aspelmeier (Lübbecke), Dennis Bösch (Hüllhorst), Jascha Brune (Hüllhorst), Fabian Gerth (Stemwede), Joshua Habbe (Minden), Lennart Heselmeier (Stemwede), Jan-Lucas Heuke (Minden), Finn Hormann (Petershagen), Florian Pottkamp (Bad Oeynhausen), Louis Rose (Minden), Finn Schütte (Rahden) und André Wesseler (Melle).

Für gute Leistungen bei der Abschlussprüfung erhielten Finn Hormann und Fabian Gerth je ein Präsent des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Die Nettelstedterin Daniela Aspelmeier erhielt eine Buchprämie für eine besonders gute Berichtsheftführung.

Staatlich geprüft

Die Urkunden über die bestandene Prüfung zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt erhielten Pascal Gerling (Hille), Timo Gilberg (Porta Westfalica), Martin Gundlach (Hille), Niklas Hackemeier (Rahden), Dennis Hegerfeld (Stemwede), Jannik Hormann (Petershagen), Janika Horstmeier (Minden), Niklas Knoop (Petershagen), Wilko Koch (Petershagen), Christoph Kraer (Porta Westfalica), Tim Lohmeier (Rahden), Lennart Schoof (Lübbecke), Tim Steinkamp (Rahden), Jan Henrik von Behren (Hille) und Moritz Weiß (Hille).

Studienabsolventen

Die erfolgreichen Studienabsolventen des Abschlussjahrgangs 2019 sind Jens Sieker, Kai Christian Kruse und Matthis Kollmeier. Sie haben an den Hochschulen in Osnabrück und Kiel ihren Studienabschluss erhalten.

Neben den Gratulationen und Glückwünschen rundete ein unterhaltsames Rahmenprogramm die Lossprechung ab.

Annika Ahlers, »Erklärbäuerin« aus Münster, referierte aus ihrer Arbeit als Landwirtin und Bloggerin und ermutigte die Landwirte, sich transparent darzustellen.