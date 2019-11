Anne Stieblich und Charles Brauer haben in dem Zwei-Personen-Stück »Heisenberg« ein sehr ungleiches Paar gespielt. Das Stück, das am Freitagabend aufgeführt wurde, bezog genau aus dieser Konstellation seine Faszination. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Im Stück »Heisenberg«, das nach dem gleichnamigen Physiker benannt wurde, stand das Thema Unschärfe im Mittelpunkt. Allerdings leicht abgewandelt und auf das soziale Miteinander abgestimmt.

Unschärferelation

Nach Heisenbergs Unschärfe-Relation ist es prinzipiell unmöglich, zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens genau zu messen. Wenn man den einen Teil genau bestimmen kann, wird der andere Teil automatisch unscharf.

Der englische Dramaturg Simon Stephens hat diese wissenschaftliche Gleichung als Vorlage für sein Zwei-Personen-Stück gewählt. Wie zwei gegensätzliche Pole drehen sich die beiden Protagonisten Alex und Georgie umeinander herum. Alex ist ein zurückhaltender, wortkarger und misstrauischer Zeitgenosse. Ein seltsamer Kautz, könnte man sagen. Georgie ist quirlig und impulsiv. Von Zurückhaltung fehlt ihr jede Spur. Und sie sagt immer, was sie denkt.

Diese Relation birgt eine gewisse Brisanz, und so gehen die beiden Figuren nach dem ersten Zusammentreffen auch wieder getrennte Wege. Scheinbar hat Alex bei Georgie aber einen tieferen Eindruck hinterlassen, denn schon bald macht sie ihn ausfindig.

Sechs Szenen

Das bekannte Stück von Simon Stephens, das im Jahr 2015 in New York uraufgeführt wurde, wurde nun von Gerd Heinz inszeniert. Charles Brauer und Anne Stieblich spielen die beiden Hauptrollen. Nachdem das Ensemble am Ernst Deutsch Theater in Hamburg spielte, ging das Stück nun auf Tournee und gastierte auch in Espelkamp. In sechs Szenen wird die Begegnung zwischen Alex und Georgie umgesetzt, die sich natürlich zu einer Liebesgeschichte entwickelt. Das zumindest scheint vorhersehbar, wenn auch nicht sicher. Unklar dagegen bleibt, was an der Geschichte wahr und was falsch ist – denn die Geschichte ist das, was die beiden Personen erzählen. Und gerade Georgie hat eine große Freude daran, Geschichten zu erfinden. Wahrheit und Lüge lässt sie dabei oft außen vor.

Annäherung

Sie erzählt die Geschichte so, wie es ihr gefällt. Dabei sind die Dialoge der beiden oftmals schroff und spartanisch, verfügen aber auch über einen charmanten Wortwitz. Die Direktheit der Sprache ist dabei überraschend.

Die Umsetzung der beiden Schauspieler funktioniert sehr gut. Anne Stieblich und Charles Brauer werden zu Georgie und Alex. Sie verkörpern das ungleiche Paar. Der Zuschauer wird zum Beobachter von zwischenmenschlichen Situationen, nimmt Teil an den ungelenken und etwas schroffen Annäherungsversuchen, an den Versuchen Vertrauen aufzubauen und dem Glück, das beide empfinden, wenn sie intime Momente miteinander erleben. Das Spiel der beiden funktioniert so gut, dass sich der Zuschauer zeitweise als Voyeur einer privaten Begegnung fühlt.

Klischee

Die Unschärfe dabei geht meistens von Georgie aus. Sie lässt sich schlecht einordnen in ein gesellschaftliches Klischee. Das fängt schon bei ihrer Kleidung an. Alex dagegen scheint klarer definiert zu sein. Typ englischer Gentlemen mit einem Hang zu elitärer Sprache. Und doch ist er von Beruf Metzger.

So leicht lassen sich die Figuren in Simon Stephens Stück eben doch nicht zuordnen. Sie passen in kein klares Schema. Und gerade diese Unklarheit macht den Charme des Ganzen aus. Die Unschärfe bleibt evident.