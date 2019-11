»Die Geschichte des Löschzuges Mitte ist recht ungewöhnlich«, blickt Pressesprecher Volker Dau auf die bewegten Zeiten in Espelkamp zurück.

Feuerschutz

Östlich der Bahnlinie Herford-Bassum, beziehungsweise der alten Bundesstraße B239, befand sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in dem Flurstück Mittwald ein Hochwald, in dem die Heeresmunitionsanstalt mit mehr als 100 Munitionshallen und -bunkern, gut getarnt, untergebracht war. Westlich der Bahnlinie befand sich hinter einem Waldstück ein Barackenlager für Kriegsgefangene. Der Feuerschutz in der nach Kriegsbeginn ab 1939 aufgebauten Muna wurde von den Angehörigen der Wehrmacht übernommen.

Nach Kriegsende hatte das Amt Rahden im Juni 1945 etwa 600 Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten in die mehr als 20 Holzbaracken, die so genannte Kolonie, eingewiesen. Bereits 1947 bildete sich aus den Heimkehrern und der so genannten Dünner Gruppe – einem aus Dünne (Kreis Herford) stammenden Bautrupp – eine Feuerwehrtruppe, die aufkommende Waldbrände zu bekämpfen hatte. Unter ihnen fand der ehemalige Berufsfeuerwehrleiter Max Schulz zehn Männer, die in einer kleinen Löschgruppe Hilfe leisteten.

Amtsverwaltung

Als sich 1949 die ersten Betriebe in Espelkamp ansiedelten, erfolgte von der Amtsverwaltung in Rahden Anfang November die Anerkennung dieser Gruppe als öffentliche Feuerwehr. »Die Geburtsstunde der Feuerwehr Espelkamp-Mittwald«, sagte Dau.

Damals wurde ein alter Feuer-löschanhänger, der sich noch auf dem Gelände der Muna befand, wieder flott gemacht. Ein herrenloser Lastwagen, der für die Bedürfnisse des Feuerschutzes umgerüstet wurde, komplettierte die erste Ausrüstung. Ferner erhielt die Löschgruppe eine tragbare Motorspritze TS 8, zehn Hakengurte und Feuerwehrhelme.

Schon 1951 konnte das erste »richtige« Löschfahrzeug, das LF 16, besorgt und die Feuerwehrgarage am Garagenhof ausgebaut werden. 1952 wurde der Feuerwehr-Lkw verkauft und durch einen VW-Bully T1 ersetzt. Sechs Jahre später kam ein Tanklöschfahrzeug TLF 16 hinzu. In den Folgejahren wurde der Fahrzeugpark ständig erweitert und verbessert. »Im April 1961 wurde beispielsweise eine automatische Drehleiter vom Typ DL 25 in Dienst gestellt, das damals einzige Hubrettungsfahrzeug im Kreis Lübbecke«, blickt Dau weiter auf die spannende Geschichte des Löschzuges zurück.

Einsatzkräfte

Mit der kommunalen Ausamtung der Stadt Espelkamp aus dem Amt Rahden, wurden die vormals eigenständigen Löschgruppen Altgemeinde und Mittwald unter der Leitung von Hauptbrandmeister Max Schulz zur Freiwilligen Feuerwehr Stadt Espelkamp zusammengeschlossen. Die wurde mit der kommunalen Gebietsreform 1973 in den heutigen Löschzug Mitte übergeleitet.

»Der erste Zugführer des neuen Zuges Mitte war seinerzeit Hauptbrandmeister Herbert Meyer, der gleichzeitig auch Leiter der Feuerwache war. Heute wird der Zug, dem etwa 65 Einsatzkräfte angehören, von Brandoberinspektor Sven Hohmeier geleitet«, sagt Pressesprecher Volker Dau.