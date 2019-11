Von Felix Quebbemann

Das ist das Ergebnis des SPD-Stadtparteitages, der am Dienstagabend im Saal des Restaurants Santorini ausgerichtet wurde.

Vorschläge

Jens Bölk, der Stadtverbandsvorsitzende der Espelkamper Sozialdemokraten, zeichnete zu Beginn der Versammlung kurz nach, wie die SPD auf ihre Kandidatin gekommen sei. Dabei sei die SPD dieses Mal einen etwas anderen Weg gegangen. Alle Mitglieder seien stimmberechtigt gewesen und hätten Vorschläge für den Kandidaten abgeben können.

Eine Vorgabe an die Person sei gewesen, dass sie aus Espelkamp kommen und für mindestens zwei Amtszeiten zur Verfügung stehen müsse. »Sie muss nicht unbedingt SPD-Mitglied sein und auch kein Verwaltungs-Experte.« Darüber hinaus, so Bölk, sei es auch möglich und sogar wünschenswert, dass der SPD-Kandidat auch von anderen Oppositionsparteien unterstützt wird. Denn Bölk machte deutlich, dass es das Ziel sein müsse, »die absolute Mehrheit der CDU zu brechen«.

Mitgliederbefragung

Bei der anonymen Mitgliederbefragung seien insgesamt neun »wunderbare Vorschläge« eingegangen, so Bölk. Mit Hilfe einer Findungskommission sei die Wahl auf Melanie Detering-Vehlber gefallen. »Sie entspricht voll unserem Anforderungsprofil und erfüllt alles, was wir uns gewünscht haben.«

Die Kandidatin

Im Anschluss daran trat Melanie Detering-Vehlber an das Rednerpult und stellte sich den SPD’lern vor. Die 39-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder und leitet als Verwaltungsbeamtin stellvertretend den Leistungsbereich am Standort Minden nach dem SGB II des Kreises Minden-Lübbecke.

Sie zeigte sich erfreut darüber, dass sie als SPD-Bürgermeisterkandidatin eine echte Chance erhalte, sich um die Belange Espelkamps zu kümmern. Denn sie sei »Espelkamp-Kind von ganzem Herzen«. Aufgewachsen ist sie in Frotheim in unmittelbarer Nähe des Osterwaldes. Nun lebt sie mit ihre Patchwork-Familie in Alt-Espelkamp.

Erfahrung

Nach ihrer Ausbildung in der Stadtverwaltung Espelkamp sei sie im Bielefelder Sozialamt tätig gewesen. Dies sei eine gute und wertvolle Erfahrung gewesen. Allerdings habe sie auch erkannt, dass sie kein Großstadt-Kind sei. Daher kam sie zurück nach Espelkamp und war dort ab 2004 im Amt Soziale Dienstleistungen tätig, ab 2013 in leitender Funktion. Aufgrund der Redelegation arbeitet sie seit Anfang des Jahres für den Kreis Minden-Lübbecke.

Sie bezeichnete sich als empathisch-geduldigen Menschen und sie werde sich um die Sorgen der Menschen in der Stadt kümmern. Sie sagte zwar, dass Espelkamp in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine gute Entwicklung genommen habe. Viele Entscheidungen auf Verwaltungsebene und im politischen Bereich hätten ihr aber zuletzt sehr missfallen.

Gesellschaftliche Aspekte

Sie lobte zwar einerseits das Programm Soziale Stadt, wodurch die Innenstadt gestärkt wurde. »Die Ortschaften sind aber auf der Strecke geblieben«, kritisierte sie. Die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Aspekte würden häufig hinter den wirtschaftspolitischen Interessen zurückstehen.

Sie appellierte: »Wir müssen wieder mehr zusammenrücken.« Es dürfe nicht sein, dass die Belange einzelner Parteien oder einzelner Bevölkerungsgruppen im Fokus stünden. Es muss immer darum gehen, »das Beste für alle Espelkamper zu erreichen«. Die Kernkompetenz der SPD sei es, die Gesellschaft zusammenzuführen. »Das ist auch mein oberstes Ziel.«

Nachhaltigkeit

Die 39-Jährige betonte, dass sie sich für eine leistungsfähige, transparente Verwaltung einsetze. Ihr sei es wichtig, dass alle Bürger befragt werden, wenn sie Entscheidungen direkt oder indirekt beträfen. Die sei zwar ein großer Aufwand. Aber Bürgerbeteiligungen »fördern die Qualität und Nachhaltigkeit von Entscheidungen. Kommunikation, Offenheit und Transparenz werden groß geschrieben.« Politische Ziele würden bei ihr nicht die erste Geige spielen.

Die Bäume

Sie sehe in Espelkamp dringenden Bedarf an der Schaffung neuer bezahlbarer Mietwohnungen. »Mit mir ist auch keine Verringerung des Baumbestandes zu machen.« Sie sei auch durch die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg wach gerüttelt worden. Es sei daher selbstverständlich, dass bei allen politischen Entscheidungen der Klimaschutz zu berücksichtigen sei.

Detering-Vehlber will sich für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs einsetzen. Eine Herzensangelegenheit sei ihr zudem die Einstellung von hauptamtlichen Sozialpaten und die Schaffung einer Ehrenamtsbörse.

Jens Bölk sagte, dass die offizielle Nominierung von Melanie Detering-Vehlber im April 2020 beim formellen Nominierungsparteitag stattfinden werde. Er ist sich aber sicher, dass die SPD mit ihrer Kandidatin einen guten, gemeinsamen Weg gehen werde.