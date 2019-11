Espelkamp/Stemwede (WB). Zwei Schwerverletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der Osnabrücker Straße (L 770) ereignet hat. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass einer der Fahrer des Wagens, ein Mann aus Minden, keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten fuhr eine 68-Jährige aus Stemwede um etwa 16 Uhr mit einem VW Passat auf der Osnabrücker Straße in Richtung Mindener Postweg. Im selben Augenblick war der 35-jährige Mindener mit einem Fiat auf dem Mindener Postweg in Richtung der Mindener Straße unterwegs. Als der Mann auf die L 770 einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der Stemwederin. Diese hatte nach Zeugenaussagen noch versucht, dem Kleinwagen auszuweichen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Wagen herum und kamen an der Leitplanke zum Stehen.

Beide Fahrer verletzten sich bei der Kollision schwer. Die Stemwederin wurde ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, während der Mindener ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden eingeliefert wurde. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Beamten schätzen die Höhe des Schadens auf mehr als 23.000 Euro.

Auch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr war an der Landesstraße aufgrund des schweren Unfalls im Einsatz.

Wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Mindener. Auch die Halterin des Fiats muss mit einer Anzeige rechnen.