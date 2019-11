Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). Der Stadtsportverband hat im Bürgerhaus die Sportler des Jahres geehrt. Die Auszeichnungen gingen an Schwimmerin Johanna Heidemann (BSG Espelkamp), an Tischtennisspieler Dennis Lehn (ATSV Espelkamp) sowie bei der Mannschaft des Jahres an die erfolgreichen Tennis-Senioren des TV Espelkamp.