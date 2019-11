Ein absolutes Muss in der Vorweihnachtszeit: Kinder der Grundschule Isenstedt und die Dorfhandwerker haben gemeinsam den Rastplatz an der Hauptstraße geschmückt. Die Kinder hängten selbst gebastelte Deko in den großen Tannenbaum. Die Handwerker haben die Krippenfiguren aufgestellt. Foto: Arndt Hoppe