Dekoration

Von Donnerstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, werden zahlreiche Weihnachtsmarkthütten um den Stadtbrunnen aufgebaut, liebevoll dekoriert, geschmückt und beleuchtet. Aussteller, Gewerbetreibende und Vereine locken mit vielen Geschenkideen und süßen Versuchungen. Natürlich gib es auch das ein oder andere heiße und kalte Getränk.

Ganz besonders ist der Espelkamper Weihnachtsmarkt für seine kulinarische Vielfalt bekannt: neben Pommes und Bratwurst, Waffeln und Crêpes werden natürlich wieder die leckeren Schaschlikspieße zubereitet. Auch Pita und türkische Spezialitäten werden den Gästen serviert.

Klimaschutz

In aller Munde ist derzeit das Thema Klimaschutz. Und da will auch der Stadtmarketing mit dem Lichterglanz aktiv mitmachen. Gemeinsam haben die Aussteller und der Stadtmarketingverein beschlossen, dass beim Weihnachtsmarkt nur biologisch abbaubares Geschirr und Besteck sowie umweltfreundliche Trinkbecher verwendet werden.

Die Marktzeiten sind Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, sowie Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag um 18 Uhr mit Bürgermeister Heinrich Vieker und dem Präsidenten des Stadtmarketingvereins, Rolf-Bernd Eggersmann, statt.

Weihnachtsmann

Am Samstag steht dann für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes der Höhepunkt an. Dann nämlich wird der Weihnachtsmann gegen 15.30 Uhr auf dem Lichterglanz erwartet. Zwischen 13 und 18 Uhr ist am Samstag und am Sonntag die Teilnahme an einer Tombola mit mehr als 1.000 Sachpreisen möglich. „Jedes zweite Los gewinnt“, verspricht der Stadtmarketingverein.

Der letzte Tag

Der letzte Tag des Weihnachtsmarktes auf dem Grünanger hält dann für die Besucher nochmal das ein oder andere tolle Highlight bereit. Denn am verkaufsoffenen Sonntag kann der Weihnachtsmarktbesuch ergänzt werden mit einer ausgedehnten Shopping-Tour durch die Geschäfte des Espelkamper Einzelhandels. Entlang der Breslauer Straße können dann noch die letzten Präsente auf die Schnelle besorgt werden. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Programmhöhepunkt ist dann aber die große Autoverlosung um 18.30 Uhr. Der rote Opel Adam im Wert von 15.000 Euro sucht dann einen neuen Besitzer. Ein Fernseher, ein Tablet, weitere Preise und Wertgutscheine werden ebenfalls verlost.

Hauptgewinn

„Wie im Vorjahr kann es passieren, dass der Hauptgewinn nicht abgeholt wird und ein neues Gewinn-Los gezogen werden muss. Daher werden alle Losbesitzer darum gebeten, ihre Lose nicht gleich nach der ersten Ziehung beim Weihnachtsmarkt zu entsorgen“, teilt der Stadtmarketingverein mit.