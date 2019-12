Dietmar Harting, langjähriger Vorstandsvorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter der Harting-Technologiegruppe, habe sich besonders als Präsident nationaler und internationaler Verbände und Gremien für Normung, Standardisierung und Innovationen eingesetzt und damit wesentlich beigetragen zur positiven Entwicklung der deutschen Elektronik- und Elektrotechnikindustrie. Das hoben der Vorstandsvorsitzende der Universitätsgesellschaft, Dr. Volker Müller, und Altbundespräsident Christian Wulff auf dem Festakt im Schloss Herrenhausen in Hannover hervor. Von 2003 bis 2009 stand Dietmar Harting an der Spitze des Deutschen Instituts für Normung (DIN), führte von 2008 bis 2009 das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) und von 1998 bis 2004 den Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). In dieser Zeit entstanden viele normierende Grundlagen, auf denen heute Industrie 4.0 und industrielle Digitalisierung basieren. 1995 bis 1998 gehörte Harting dem „Rat für Forschung, Technologie und Innovation“ bei Bundeskanzler Helmut Kohl an und war von 2004 bis 2008 Mitglied der Initiative „Partner für Innovation“ des Bundeskanzlers Gerhard Schröder sowie der Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Denkmünze stiftete 1925 die Hannoversche Hochschulgemeinschaft (heute: Leibniz-Universitätsgesellschaft Hannover). Sie erinnert an Karl Karmarsch, den ersten Direktor (1831 bis 1875) der Höheren Gewerbeschule in Hannover, der späteren Polytechnischen Schule und Technischen Hochschule, Vorläufer der jetzigen Leibniz-Universität. Die Medaille wird jeweils in ungeraden Jahren verliehen. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um die Förderung von Technik und Wirtschaft erworben haben. Bisherige Preisträger waren unter anderen die Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Piëch (VW), Jürgen Großmann (RWE), Bernhard Plettner (Siemens) und Wulf Bernotat (Eon).