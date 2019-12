Fröhliche Gesichter hat es am Donnerstag im Marktkauf gegeben. Marktleiter Karl Kordes (rechts) hat vorzeitige Weihnachtsgeschenke an elf Espelkamper gemeinnützige Vereine, Verbande und Einrichtungen überreicht. Das Geld stammt aus der City-Fest-Tombola und der Pfandautomatenspende im Markt. Foto: Andreas Kokemoor

Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). „Jeder kann sich jedes Jahr bewerben“, betont Karl Kordes, Leiter des Marktkaufs Espelkamp. Der Verbrauchermarkt hat an seinem Stand beim City-Fest 2019 wieder seine große Tombola veranstaltet. Und wie es seit vielen Jahren guter Brauch ist, verteilen die Organisatoren den Erlös in der Vorweihnachtszeit an gemeinnützige Vereine, Verbände und Einrichtungen aus Espelkamp und Umgebung. „Die Resonanz war wieder enorm“, stellte der Marktleiter fest. Die Lose seien schnell vergriffen gewesen. Und somit sei auch die Spendensumme wieder groß. Hinzu kamen außerdem die Spenden, die an den Pfandautomaten gesammelt wurden. Zur Übergabe der symbolischen Schecks hatte das Kaufhaus am Donnerstag an den Hindenburgring eingeladen. Zu verteilen gab es insgesamt eine Summe von 6000 Euro.