„Man weiß doch in diesem Jahr überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Ein Motto war sicherlich: ‚Kinder an die Macht‘. Greta Thunbergs Protest, der Wahlsieg von Sebastian Kurz, Philipp Amthor im Bundestag, dazu das Video von Rezo. Alle vier noch keine 18 Jahre alt. Philipp Amthor und Sebastian Kurz werden jeden Tag noch von ihren Eltern ins Parlament gebracht“, sagte Gieseking. So erntete er gleich zu Beginn seiner „ganz subjektiven Achterbahnfahrt durch das Jahr 2019“ die ersten Lachsalven seiner großen Fangemeinde im Mühlenkreis.

„Immer das gleiche Personal“

Dafür, dass „immer das gleiche Personal” im Rückblick zu Wort kommt“ liege nicht an ihm, erklärte Gieseking: „Wir Kabarettisten können nur nehmen, was angeboten wird.“ Sein Ziel sei stete Aktualität, hob er hervor: „Also eben, als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich noch einmal nachgeschaut: Donald Trump war gerade noch im Amt. Das kann sich bis zur Pause schon geändert haben.“ Den amerikanischen Präsidenten charakterisierte Gieseking als „Mann mit einer Hautfarbe, wie ein Hokkaidokürbis, allerdings mit weniger Verstand als eine ostwestfälische Runkelrübe“. Aber nicht nur gegen ihn verteilte Gieseking seine scharfzüngigen Spitzen. Auch Friedrich Merz, die CDU Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Olaf Scholz und viele weitere Politiker kamen nicht ungeschoren davon.

Anekdoten von „Unser Ilse“

Höchst unterhaltsam verknüpfte der Kabarettist, der mit dem Jahresrückblick im 26. Jahr unterwegs ist, die politischen Ereignisse und gesellschaftlichen Themen des Jahres mit Einblicken in sein Privatleben. So sprach er mehrfach über seine Mutter Ilse (genannt „Unser Ilse“ und „die Regierung“) und nahm auf amüsante Weise die oft wortkarge Ausdrucksweise der Ostwestfalen aufs Korn.

Als er den Rechtpopulismus und den Rechtsterrorismus in Deutschland ansprach wurde Bernd Gieseking allerdings sehr ernst. Er sprach die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) an: „Wenn die Tür in der Synagoge nicht gehalten hätte, hätte es ein Massaker in einer Kirche gegeben, während eines Gottesdienstes. Der Rechtsextremist Stephan Ernst ermordete Walter Lübcke. Er war schon auf dem Radar der einzelnen Ermittlungsdienste, seit den NSU-Morden. Wie der von diesem Radar verschwunden ist weiß niemand.“

„Dieser Hass erschüttert mich“

Gieseking kritisierte in diesem Zusammenhang die lange Verschlusszeit von 30 Jahren für die Akten zur Untersuchung der NSU-Morde. Zuvor habe es sogar einen kleinen Aktenvermerk gegeben, der die Ermittlungsakten für 120 Jahre unter Verschluss halten sollte. Das habe man inzwischen wieder zurückgenommen. „Dieser Hass, der jetzt in Deutschland immer wieder bis zum Mord führt, erschüttert mich.“ Dieser Hass habe sich schon vor Jahren bei den Pegida-Demonstrationen gezeigt, als man Angela Merkel und Sigmar Gabriel symbolisch an einen Galgen hängte.

Bei allem Ernst schaffte es Bernd Gieseking schnell wieder witzige Spitzen in alle Richtungen zu verteilen und damit erneut für Lachsalven zu sorgen. Einmal mehr wurde er so mit politische Kabarett vom Feinsten seinem guten Ruf gerecht.