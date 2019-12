Die Grundschule am Auewald hat auch in diesem Schuljahr nur zwei Züge. Bereits im vergangenen Schuljahr stellte dies ein Problem dar. In der Jahrgangsstufe zwei werden nun in zwei Klassen insgesamt 60 Schüler unterrichtet. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Guter Grund

Dafür gab es natürlich auch einen guten Grund. Denn zum einen konnte die Stadt an der Auewald-Grundschule im vergangenen Schuljahr nur zwei Eingangsklassen bilden. Anmeldungen gab es damals für 52 Schüler. Nach den Vorgaben fehlten damit fünf Schüler für eine Dreizügigkeit.

Doch nun tummeln sich in den zwei Klassen der jetzigen Jahrgangsstufe zwei plötzlich 60 Schüler. Denn mit den Rückläufern kam der Jahrgang weit über die für drei Klassen notwendigen 57 Schüler.

Ein Mangel

Noch ärgerlicher ist die Situation jedoch im aktuellen Schuljahr an der Auewaldschule für die Erstklässler. „Wir hatten 56 Anmeldungen.“ Ein Schüler fehlte für eine Dreizügigkeit und somit für weitaus kleinere Klassen. „Wir konnten den Schüler aber nicht mehr herzaubern“, sagte Bredenkötter zu den Politikern, die sich mit Vertretern alle Espelkamper Schulen in der Mensa der Auewaldgrundschule zur Sitzung getroffen haben.

Mit jeweils rund 30 Schülern in einer Klasse Inklusion zu betreiben – das rief Kopfschütteln bei Bredenkötter hervor. Denn er rechnet auch beim aktuellen Einschulungs-Jahrgang damit, dass im kommenden Schuljahr erneut mit zahlreichen Rückläufern die 60-er Marke überschritten wird. In zwei Klassen würden dann wieder jeweils 30 Schüler oder mehr unterrichtet. „Das ist ein Mangel am Schulrecht. Da muss es flexibel sein“, sagte der Schulamtsleiter.

Dreizügigkeit

Eine stabile Dreizügigkeit gebe es derzeit in der Mittwaldschule. Und auch im Süden hätten sich die Zahlen stabilisiert, so dass an den drei Standorten in Frotheim, Isenstedt und Benkhausen jeweils eine Eingangsklasse gebildet werden konnte.

Bredenkötter warf während der Sitzung auch einen Blick auf die künftigen Zahlen für die Erstklässler im Schuljahr 2020/21. An allen städtischen Grundschulen könne demnach mit einer Dreizügigkeit gerechnet werden.

Anmeldeverfahren

Es ergebe sich nach dem zentralen Anmeldeverfahren folgendes Bild: In der Mittwaldschule wird mit 79 Schülern kalkuliert, die Auewaldgrundschule kommt auf 73 Schüler.

Und auch im Südverbund gibt es Entspannung. „Für die Zukunft sieht es nicht schlecht aus.“ Denn der Grundschulverbund-Süd kommt auf 79 Schüler, die sich wie folgt verteilen sollen: in Frotheim 25 Kinder, in Isenstedt und Benkhausen jeweils 27.

Der Schulamtsleiter aber machte Hoffnung darauf, dass sich die Situation im Südverbund im kommenden Schuljahr noch verbessern könnte. Denn bei 82 Schülern könnten vier Eingangsklassen gebildet werden. „Wir halten das nicht für ausgeschlossen“, sagte Bredenkötter. Sollte dies eintreten, werde es in Benkhausen zwei Eingangsklassen geben. Dann hätte die Schule die Möglichkeit, endlich von den ganz großen Klassen herunterzukommen.“

Meldung

Die Stadt Espelkamp muss bis zum 15. Januar die voraussichtlichen Anmeldezahlen an den Grundschulen bei der Bezirksregierung melden.

Die Mitglieder des Schulausschusses nahmen die Zahlen von Schulamtsleiter Andreas Bredenkötter wohlwollend zur Kenntnis.