Gelungene Mischung

Schon kurz nach dem Start am Samstag waren die Parkplätze rund um das Schloss

voll. Bei bestem Dezemberwetter startete das „Winterliche Schlossvergnügen“ auf Benkhausen zum vierten Advent. Das Team um Angelika Gauselmann hatte dabei auf eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem gesetzt. So wurde zum Beispiel das Rahmenprogramm erweitert. „Neben den klassischen Führungen durch das Schloss bieten wir jetzt auch Lesungen für Kinder und Basteln an“, erklärte Angelika Gauselmann. Daneben gab es für die Kleinen wieder Eselreiten über den Markt. Natürlich stand der Besuch des Weihnachtsmannes auch auf dem Programm. Zur großen Freude der Kinder.

Erzählstunde

Für die erwachsenen Besucher hatten die Veranstalter ebenfalls ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Beliebt waren dabei die Führungen durch das Schloss mit Volker Knickmeyer und Angelika Gauselmann und die Erzählstunde im Weinkeller mit Nachtwächter Peter Dürr. Die Gäste hörten sich Geschichten über die alten Gutsherren von dem Bussche-Münch an und ließen sich mitnehmen in die historische Welt des Schlosses. Später am Nachmittag trat der Gestringer Bürgervereinspräsident Addi Schäfer auf. Für seine Gäste hatte er „Weihnachtliches aber auch völlig unweihnachtliche Geschichten im Gepäck. Querbeet eben“, wie er selbst sagte.

Eisstockschießen

Zu den neuen Errungenschaften des Weihnachtsmarktes gehörte das Eisstockschießen. Im Hinterhof konnten sich die Gäste daran versuchen, den Eisstock möglichst nah an die so genannte Daube zu schießen. Das sorgte für ordentlich Spaß bei den meist noch unerfahrenen Stockschützen. Wer es lieber künstlerisch mochte, der konnte sich verschiedene Ausstellungen anschauen. Im Raum Stockhausen gab es neben Schmuck und Accessoires auch Kunstausstellungen von Gerd Müller und Gaby Köhler. Für den musikalischen Rahmen sorgten verschiedene Musikgruppen, die auf der Treppe vor dem Schloss auftraten.

Ausstellung

Zum Altbewährten gehörten die zahlreichen Buden mit Speisen und Getränken, die so genannte Genussmeile. Es gab von Flammkuchen über Pizza, Buchweizen-Crêpes, Wildgulasch, Bratwurst oder Gyros eigentlich alles, was das kulinarische Herz begehrte. Natürlich war auch eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken im Angebot. Für diejenigen, die es etwas wärmer mochten, hatte die „Alte Rentei“ ihre Türen geöffnet. Und auch die Ausstellung „Die wilden 70-er Jahre“ war für die Besucher zugänglich.

Bunte Lichter

Als abends bunte Lichter die alten Gemäuer erstrahlen ließen, bekam der Weihnachtsmarkt auf Schloss Benkhausen seinen ganz besonderen Glanz. Das schöne Ambiente und das vielseitige Angebot sorgten für ein rundherum gelungenes Schlossvergnügen, auch wenn der Winter noch auf sich warten ließ.