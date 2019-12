Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). „Du hast den coolsten Job in der ganzen Galaxie, denn du bist der Weihnachtsmann“. Mit Sonnenbrillen im Gesicht und roten Zipfelmützen auf dem Kopf singen die Schüler der dritten Klasse der Mittwaldschule rhythmisch mit Sprechgesang auf der großen Bühne im Neuen Theater ihr Weihnachtslied. Das Publikum tippelt im Takt und klatscht mit.

Spannungsbogen

Die Grundschule hatte zum Winterkonzert eingeladen. 270 Jungen und Mädchen aller elf Klassen der Mittwaldschule boten eine bezaubernde musikalische Feier mit großer Klasse.s

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die Grundschule in ihrer Aula diesen legendären Vormittag, mit dem sich die Schüler in die Ferien verabschieden. Der Spannungsbogen war hoch. Die Aufregung war groß, als die Künstler zunächst in den Sitzreihen Platz nahmen. Für die neue Schulleiterin Judith Schmidt war es die Premiere. Und die war gelungen und wurde zu einem tollen Erlebnis.

Begeisterungsstürme

Mit einer gesanglichen Begrüßung eröffnete die Leiterin den Morgen. Begeisterungsstürme brandeten auf. Und es sollten nicht die letzten sein. Lehrerin Jennifer Schumacher führte durch das Programm. Als sie vor dem letzten Block das „Halleluja“ sang, folgte ebenfalls tosender Beifall. Der Applaus für die jungen Darsteller und Sänger war selbstverständlich nicht geringer.

Jede Klasse hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Und so gab es ein musikalisches Fest voller Überraschungen. Begonnen hatte der Morgen mit einer Darbietung der Trommel-AG, die gleichzeitig einen Vorgeschmack auf die kommende Aktionswoche „Bunt-statt-schwarz-weiß“ gab.

Trommelkinder

„Espelkamp ist eingeschneit“ sangen die Trommelkinder in einer Version von „Don’t worry, be happy“. Dazu wurde geklatscht und geschnipst. „Noch nie wurde im Neuen Theater so fantastisch mit den Fingern geschnipst“, war sich Uwe Pacewitsch, Leiter der Trommel-AG, sicher.

Im wahrsten Sinne des Wortes rührend war der Auftritt der 1a zum Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“, bei dem die kleinen Sänger und Sängerinnen Schüsseln, Löffel und Mehltüten in ihren Händen hielten. „Alle warten auf den ersten Schnee“, sangen mit großer Freude die Schüler der Klasse 1b.

Wunsch

Laut und ebenso herzlich kam der gleiche Wunsch von der 2a mit „Es schneit“ von der Bühne. Einen großartigen Eindruck hinterließen ebenfalls die fünf Solisten Lien (2a, Blockflöte), Benedikt (2c, Geige), Zoe (4a, Flügel), Christopher (4b, Flügel) und Lotta (4b, Harfe) an ihren Instrumenten.