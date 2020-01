Die Volkshochschule Lübbecker Land bietet sowohl in Espelkamp wie auch in Preußisch Oldendorf einen Kursus zur Gebärdensprache an. Für alle Menschen, die mit Gehörlosen Kontakt aufnehmen wollen, ist diese Art der Kommunikation von großer Bedeutung. Foto: dpa

Umso wichtiger ist es, im besten Falle mehrere Fremdsprachen zu beherrschen. Die Volkshochschule Lübbecker Land bietet dafür im Fachbereich 4 unzählige Kurse an. Vom absoluten Anfänger bis zum fortgeschrittenen Lerner, das Programm hat viel zu bieten.

Portugiesisch

Der Portugiesischkurs aus dem vergangenen Semester wird in Espelkamp in der Grundschule im Erlengrund fortgesetzt. Zusätzlich gibt es einen neuen Kursus „Portugiesisch für Anfänger“, ebenfalls im Espelkamper Erlengrund. Dieses Seminar beginnt am Donnerstag, 6. Februar. Die portugiesische Sprache ist Amtssprache in zehn Ländern und wird von mehr als 50 Millionen Menschen auf vier Kontinenten gesprochen. Portugiesisch zu können kann also von Vorteil sein.

In diesem Kursus lernen die Teilnehmer unter anderem die Begrüßung, die Vorstellung und die Verabschiedung. Darüber hinaus wird vermittelt, wie Fragen gestellt werden. Auch können die Teilnehmer am Ende kurze Angaben zu Beruf, Wohnort und Herkunft geben. Die Leitung der Veranstaltung, die jeweils um 18 Uhr beginnt, hat Iryna Maruryk.

Die Weltsprache Englisch kann in diversen Kursen erlernt, aufgefrischt, vertieft oder spezifiziert werden.

Dänisch

Aufgrund der positiven Resonanz wurde das Angebot an Dänischkursen in Lübbecke ausgeweitet. So startet am Samstag, 18. Januar, ein Schnupperkursus „Dänisch für Anfänger“. Ab 11 Uhr erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, die dänische Sprache in Wort und Schrift näher kennen zu lernen. Die Teilnehmer werden ein Gefühl für die Sprache entwickeln und lernen, wie sie alltägliche Situationen auf Dänisch sprachlich meistern können, zum Beispiel beim Einkauf, im Restaurant oder beim Kennenlernen. Im Zentrum dieses Seminars steht die mündliche Sprachfertigkeit.

Kroatisch

Seit einigen Jahren erstmals wieder ins Programm aufgenommen wurde die Veranstaltung „Kroatisch für die Reise“. Kroatien ist ein beliebtes Reiseziel. In diesem Kurs werden elementare Grundkenntnisse der Sprache erlernt. Das Seminar startet am Montag, 20. April, in der ehemaligen Grundschule im Erlengrund. Beginn ist um 19 Uhr. Die Leitung hat Jutta Kleine-Heitmeyer.

Gebärdensprache

Als weitere Sprachen stehen unter anderem Plattdeutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Latein, Spanisch und Ungarisch zur Wahl. Kurse zur Einführung in der Gebärdensprache werden sowohl in Espelkamp, Mittwaldschule, Raum C 132, ab Samstag, 22. Februar, 11 Uhr wie auch in Preußisch Oldendorf, Sekundarschule, ab Mittwoch, 12. Februar, 18.30 Uhr angeboten. Die Gebärdensprache ist die Sprache der Gehörlosen. Der Kurs richtet sich an Hörende, Schwerhörige und alle Interessierten, die Kontakt zu gehörlosen Menschen herstellen möchten oder bereits haben. An vier Abenden erlernen die Teilnehmer unter anderem das Fingeralphabet und erfahren einiges über die Körpersprache.

Alle weiteren Informationen zu den Kursen im Fachbereich 4 oder zu allen anderen Kursen im ersten Halbjahr 2020 erhalten Interessierte bei der Volkshochschule Lübbecker Land, Wilhelm-Kern-Platz 4, Telefon 05772/97710 oder im Internet unter